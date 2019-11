Do Katalonii wróciły protesty kierowane przez Demokratyczne Tsunami (TsunamiDemocratic). Ruch, który mobilizuje manifestujących za pośrednictwem sieci społecznościowych doprowadził do blokady la Jonquera - największego przejścia granicznego między Hiszpanią a Francją. Kierujący protestem poinformowali, że "blokują drogę, żeby pokazać, że dialog jest jedyną drogą do rozwiązania konfliktu między Barceloną a Madrytem".

Zdjęcie Protestujący zablokowali przejście graniczne la Jonquera / Alejandro Garcia /PAP/EPA

Oddalone o 128 km od Barcelony przejście graniczne jest najszybszą i najwygodniejszą trasą, aby dotrzeć z Hiszpanii do Francji. Dziennie, w obie strony pokonuje ją średnio 12 tysięcy TIR-ów i 40 tysięcy samochodów osobowych. Teraz co najmniej tysiąc pojazdów tkwi w kilometrowych korkach, bo na apel Demokratycznego Tsunami manifestujący blokują w obie strony przejazd.

Jak donoszą katalońskie media, na autostradzie wjazdowej z Francji rozstawiono scenę, na której - według zapowiedzi DT - mają się odbywać koncerty. Kierujący protestem ostrzegają, że miałyby one potrwać do środy.

Protestujący, którzy blokują przejście przynieśli transparenty z napisem: "Spain sit and talk". Hiszpańska i katalońska policja nie pozwala, aby na miejsce protestu dotarło więcej osób.

W piątek Demokratyczne Tsunami wydało komunikat, w którym zapowiedziało przeprowadzenie akcji - najbardziej ambitnej ze wszystkich. W połowie października, po skazaniu na lata więzienia katalońskich polityków i działaczy społecznych, zablokowało lotnisko w Barcelonie.

Wczoraj w Hiszpanii odbyły się wybory parlamentarne, w których wygrali socjaliści. Ponad 40 miejsc zajmą w parlamencie deputowani opowiadający się za przeprowadzeniem referendum w Katalonii, z których ponad 20 to zwolennicy oderwania regionu od Hiszpanii.

VOX - ultraprawicowa partia, która zdobyła 52 mandatów zapowiedziała zaskarżenie katalońskiej autonomii do Trybunału Konstytucyjnego. Domaga się też rozwiązania we wszystkich regionach ugrupowań niepodległościowych i nacjonalistycznych.

Ewa Wysocka