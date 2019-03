​Członek oenzetowskiego panelu ekspertów monitorującego przestrzeganie międzynarodowego embarga na dostawy broni do Libii został aresztowany w Tunezji, mimo że jest chroniony immunitetem dyplomatycznym. ONZ oczekuje od Tunisu wyjaśnień.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Brendan Smialowski /AFP

Moncef Kartas, który ma podwójne obywatelstwo tunezyjskie i niemieckie, został aresztowany we wtorek, gdy przyleciał do Tunisu. Jesteśmy w kontakcie z władzami tunezyjskimi, by ustalić przyczyny aresztowania Kartasa, a także warunki, w jakich przebywa - powiedział rzecznik ONZ.

Podkreślił również, że "eksperci uczestniczący w misjach Narodów Zjednoczonych, a takim ekspertem jest pan Kartas, są chronieni na mocy konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych".

Agencja dpa informuje, że rzecznik tunezyjskiego MSW potwierdził zatrzymanie dyplomaty, ale nie podał powodów. Później tunezyjskie MSW poinformowało o zatrzymaniu dwóch osób w związku z podejrzeniem szpiegostwa, ale nie podało nazwisk zatrzymanych, więc nie jest jasne, czy jedną z tych osób jest Kartas.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres będzie podczas weekendu uczestniczył w szczycie Ligi Arabskiej w Tunisie.