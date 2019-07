W Tunezji zabroniono wchodzenia w nikabach - chustach całkowicie zakrywających kobiecą twarz - do urzędów publicznych. Odpowiednie prawo podpisał premier kraju Jusuf asz-Szahid, uzasadniając je względami bezpieczeństwa.

Zdjęcie Tunezja: Zakaz wchodzenia w nikabach do urzędów publicznych /AHMAD AL-RUBAYE /AFP

W ubiegłym tygodniu w Tunezji przeprowadzono dwa ataki terrorystyczne, których celem byli policjanci. Oprócz zamachowców-samobójców zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych. Do organizacji zamachów przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

W związku z ostatnimi wydarzeniami, ze względów bezpieczeństwa zakazano w Tunezji wchodzenia w nikabach - chustach całkowicie zakrywających kobiecą twarz - do urzędów publicznych. Podobny zakaz funkcjonuje m.in. w sąsiedniej Algierii, a także we Francji, Belgii czy Holandii.



Prawo do noszenia tradycyjnych muzułmańskich strojów przywrócono w Tunezji w 2011 r. po kilkudziesięciu latach świeckich rządów.