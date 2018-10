Tunezja: Zamach bombowy w Tunisie

Według państwowego radia, terrorystka-samobójczyni zdetonowała ładunek wybuchowy przy jednym z hoteli w stolicy Tunezji, Tunisie. Jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych.

Zdjęcie Do zamachu doszło przy alei Habiba Burgiby /FETHI BELAID /AFP

Według pierwszych doniesień ofiarą śmiertelną jest kobieta, która spowodowała eksplozję. Wśród rannych ma być ośmiu policjantów.

Do zamachu doszło o godz. 13.50 przed wejściem do jednego z hoteli przy alei Habiba Burgiby, będącej główną ulicą stolicy Tunezji. Jest to również miejsce wypełnione zagranicznymi turystami.



Aleja Habiba Burgiby została zamknięta przez policję. Na miejscu wybuchu, prócz funkcjonariuszy, są karetki pogotowia.

Wydarzenie określono jako "eksplozję terrorystyczną".