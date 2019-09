Osiem osób zostało rannych, w tym jedna poważnie, w poniedziałek w wyniku turbulencji, do jakich doszło podczas lotu z miasta Lamezia Terme w Kalabrii na południu Włoch do Berlina - podały włoskie media. Samolot należy do linii Eurowings.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Airbus 319 wpadł w turbulencje tuż przed lądowaniem na berlińskim lotnisku Tegel. Osiem osób rannych odwieziono do szpitala.

Reklama

Według włoskich i niemieckich mediów poważnie ranna jest kobieta. Jej życie nie jest zagrożone - wyjaśniono.

Nieznana jest narodowość rannych.

Obrażenia odnieśli ci pasażerowie, którzy nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa - wynika z pierwszych informacji.