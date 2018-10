​Turcja: Pastor Brunson usłyszał wyrok

Turecki sąd skazał w piątek amerykańskiego pastora Andrew Brunsona na trzy lata więzienia, a następnie zwolnił go z aresztu domowego, zaliczając dotychczasowy pobyt w areszcie na poczet kary pozbawienia wolności.

Zdjęcie Pastor Andrew Brunson /AFP

Ankara oskarżyła Brunsona m.in. o szpiegostwo, wspieranie kurdyjskich separatystów i udział w udaremnionym zamachu stanu w Turcji z 2016 roku.

Pastor był przetrzymywany w Turcji od swojego aresztowania w październiku 2016 roku na fali masowych represji i czystek związanych z udaremnionym puczem. Po 20 miesiącach pobytu w więzieniu został objęty aresztem domowym.

Prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze: "Pracowałem bardzo ciężko nad (sprawą) pastora Brunsona".

Agencje podkreślają, że Trump nie podał żadnych dodatkowych informacji w swoim tweecie.

Poinformował jednak, że Brunson "wkrótce wróci do domu". Adwokat rodziny pastora powiedział, że jest on już na pokładzie samolotu i zmierza do Ameryki.

Sprawa Brunsona przyczyniła się do znacznego ochłodzenia w relacjach dyplomatycznych Turcji i USA i stała się w nich jedną z najbardziej drażliwych kwestii, a Waszyngton nałożył sankcje na Ankarę.