Turcja: Władze przekształciły kościół w meczet

Władze tureckie spotkały się z ostrą krytyką po przekształceniu kościoła Świętego Zbawiciela na Chorze w Stambule w meczet. Prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu określiła tę decyzję mianem wypaczenia i prowokacją, która podminuje dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Z kolei grecka minister kultury Lina Mendoni oświadczyła, że jest to afront dla światowego dziedzictwa kultury. Kościół Świętego Zbawiciela określiła mianem jednego z najważniejszych zabytków bizantyjskich, a znajdujące się tam mozaiki i freski uznała za niepowtarzalne dzieła sztuki.



"Wszyscy mówimy o dialogu kultur, o zgodzie i tolerancji. Takie akty, jak prezentowane obecnie przez prezydenta Turcji, powodują tylko regres" - powiedziała grecka minister kultury.



Rzeczniczka do spraw polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Nabila Massrali, przypomniała, że kościół na Chorze znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Dodała, że Turcja powinna się czuć zobowiązana do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz do wspierania tolerancji i współistnienia.



Swoje zaniepokojenie decyzją władz tureckich wyraził także prawosławny Patriarchat Moskwy.





Kościół przekształcony w meczet

W piątek 21 sierpnia władze tureckie postanowiły, że zbudowany w IV wieku kościół Świętego Zbawiciela na Chorze w Stambule zostanie zamieniony na meczet.



Zabytkowy kościół bizantyjski od roku 1948 był muzeum, w którym podziwiać można bogatą kolekcję mozaik i fresków.

Dekret o zmianie statusu kościoła wydał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, a decyzja może oznaczać, że mozaiki i freski zostaną ponownie zakryte, tak, jak stało się w XVI wieku, kiedy kościół po raz pierwszy zamieniono na miejsce modłów dla muzułmanów.



W ubiegłym miesiącu Turcja ogłosiła, że świątynia Hagia Sofia, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, także zostanie zmieniona na meczet. Przeciwko tej decyzji zaprotestowały wszystkie Kościoły chrześcijańskie na świecie.