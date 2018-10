Turcja: Zabójstwo Chaszodżdżiego niemożliwe bez poleceń "z góry"

Rzecznik rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Omer Celik ocenił w środę, że zabójstwo dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, którego zamordowano w saudyjskim konsulacie w Stambule, nie byłoby możliwe bez instrukcji "z wysokiego szczebla".

Zdjęcie Turecka prokuratura podała, że Dżamal Chaszodżdżi został uduszony, a jego zwłoki zostały poćwiartowane w saudyjskim konsulacie w Stambule /LAKRUWAN WANNIARACHCHI /AFP

"Kto wydał rozkaz? Nie jest to operacja, którą można by przeprowadzić bez instrukcji z wysokiego szczebla" - powiedział Celik na konferencji prasowej w Ankarze.

Podał także w wątpliwość deklaracje władz w Rijadzie, które utrzymują, że nie wiedzą, gdzie ukryto zwłoki zamordowanego dziennikarza.

"Nie ma takiej możliwości, by nie zostali o tym poinformowani" - mówił Celik, podkreślając, że saudyjski konsul w Stambule, który kilka dni po zabójstwie wrócił do Rijadu, z pewnością podzielił się tą informacją z saudyjskimi władzami.

"Nikogo nie oskarżamy, ale nie akceptujemy żadnych prób zatajania i musi to być jasne" - mówił w środę Celik.

Tureckie władze prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa krytycznego wobec władz w Rijadzie Chaszodżdżiego, który - jak oświadczyła wcześniej w środę prokuratura w Stambule - został "zgodnie z wcześniej przygotowanym planem" uduszony 2 października, zaraz po wejściu do konsulatu.

"Zwłoki ofiary po jej śmierci w wyniku uduszenia zostały poćwiartowane i pozbyto się ich" - dodano w oświadczeniu, podkreślając, że morderstwa tego dokonano "z premedytacją".

Choć tureckie media i niektórzy przedstawiciele władz bezpośrednio oskarżają o zabójstwo Chaszodżdżiego wpływowego saudyjskiego następcę tronu, księcia Muhammada ibn Salmana, władze w Rijadzie podkreślały, że morderstwo to było operacją "niezatwierdzoną", o której następca tronu nie wiedział.

Do środy w Turcji przebywał saudyjski prokurator generalny Saud al-Modżeb, prowadzący śledztwo w tej sprawie z ramienia Rijadu, który przeprowadzał inspekcje i spotykał się z przedstawicielami tureckich władz. Prokuratura w Stambule oceniła jednak, że rozmowy prokuratorów z obu państw nie przyniosły konkretnych rezultatów. Turecki prokurator został zaproszony do Arabii Saudyjskiej, jednak nie poinformowano, czy przyjął zaproszenie.

Według tureckich mediów państwowych, saudyjska delegacja domagała się przekazania jej wszystkich akt sprawy, włącznie z dowodami, nagraniami i zeznaniami, lecz strona turecka odmówiła. Tureccy prokuratorzy powtórzyli natomiast żądanie wydania przez Arabię Saudyjską 18 podejrzanych o zabójstwo i ujawnienia przez nich, gdzie znajduje się ciało zabitego dziennikarza. Władze w Rijadzie podtrzymują jednak stanowisko, że po zakończeniu śledztwa same osądzą oskarżonych. Ankara domaga się ponadto wyjawienia przez Rijad tożsamości domniemanego "lokalnego wspólnika" zabójców, który miał się zająć pozbyciem się ciała zamordowanego dziennikarza.

Krytyczny wobec władz w Rijadzie, w tym zwłaszcza wobec księcia Salmana, Chaszodżdżi zaginął 2 października po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule. Choć niemal od początku pojawiły się przypuszczenia, że mógł on zostać zabity, Arabia Saudyjska przez długi czas temu zaprzeczała. Po ponad dwóch tygodniach przyznała jednak, że mężczyzna zginął, lecz najpierw przekonywała, że było to wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Dopiero po kolejnych kilku dniach władze w Rijadzie potwierdziły, że został on zabity umyślnie.