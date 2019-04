Tusk pogratulował Zełenskiemu i zapewnił, że UE jest gotowa do dalszego wsparcia

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk pogratulował w niedzielę na Twitterze Wołodymyrowi Zełenskiemu, który według exit polls zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. Tusk zapewnił, że UE jest zdeterminowana do kontynuowania swojego wsparcia.

Zdjęcie Donald Tusk /LUDOVIC MARIN /AFP

"To decydujący dzień dla Ukrainy. Wolne wybory i pokojowa zmiana władzy = silna ukraińska demokracja. Gratulacje dla Wołodymyra Zełenskiego. UE jest zdeterminowana, by kontynuować swoje wsparcie" - oświadczył Donald Tusk.



Niedzielne wybory na Ukrainie wygrał z ogromną przewagą showman i producent telewizyjnych programów kabaretowych Wołodymyr Zełenski. Według trzech sondaży przeprowadzonych przed lokalami wyborczymi, tzw. exit polls, głosowało na niego ponad 70 procent wyborców. Jego konkurenta, urzędującego prezydenta Petra Poroszenkę, poparło ok. 25-27 procent Ukraińców.