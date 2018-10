Tusk: To najważniejszy sygnał ze szczytu Europa-Azja

Wsparcie dla międzynarodowego porządku opartego na zasadach - to przesłanie z zakończonego w piątek w Brukseli szczytu Europa-Azja. Spotkanie przywódców to sygnał poparcia dla idei globalnego wolnego handlu w czasie kwestionowania multilateralizmu przez USA.

Zdjęcie Donald Tusk podczas szczytu Europa-Azja /OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

"Zgodziliśmy się (..) w sprawie odnowienia naszego wsparcia dla międzynarodowego porządku opartego na regułach. Uważam, że to najważniejszy sygnał z tego szczytu, szczególnie aktualny w obecnym kontekście geopolitycznym" - mówił na zakończenie obrad szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

"Nie zgadzamy się we wszystkim"

Reklama

W Brukseli podczas dwudniowego szczytu ASEM spotkało się 51 przywódców państw europejskich i azjatyckich reprezentujących 2/3 światowej ludności, taką samą część PKB oraz 55 proc. globalnego handlu.

"Nie zgadzamy się we wszystkim. Ale to, co mamy wspólnego, jest ważniejsze niż jakikolwiek spór. Dlatego chcemy, aby nasze dwa wielkie kontynenty były jeszcze bardziej połączone. Ze strony europejskiej motywacja jest jasna: chcemy, żeby Azjaci i Europejczycy więcej ze sobą handlowali, częściej się odwiedzali (...) i wzmacniali wzajemne bezpieczeństwo w tych niepewnych czasach" - podkreślał Tusk.

Naciski na Chiny

Spotkanie, które może być widziane jako europejsko-azjatycka kontra wobec wytaczającego armaty handlowe prezydenta USA Donalda Trumpa, zostało wykorzystane przez liderów państw unijnych do wywarcia presji na Pekin ws. ich protekcjonistycznych praktyk.

Jak pisze Reuters, rządy europejskie naciskały w piątek na Chiny, by umożliwić większe inwestycje zagraniczne w ich gospodarkę. Pekin od lat obiecuje złagodzić restrykcje dotyczące zagranicznych inwestycji, ale zachodnie rządy twierdzą, że niewiele się zmieniło w tej sprawie. Z premierem Chin Li Keqiangem rozmawiali w belgijskiej stolicy m.in. premier Wielkiej Brytanii Theresa May i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Porozumienie o wolnym handlu z Singapurem

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini podkreślała, że czwartkowo-piątkowy szczyt odbywał się na najwyższym szczeblu politycznym w ostatnich latach. "Europa i Azja razem to 55 proc. globalnego handlu, 60 proc. populacji, 65 proc. globalnej gospodarki, 75 proc. globalnej turystyki. Kontynuując tę wyliczankę zdajemy sobie sprawę, że razem reprezentujemy prawdziwą światową potęgę" - mówiła na konferencji prasowej podsumowującej spotkanie.

W piątek UE podpisała porozumienie o wolnym handlu z Singapurem. Wcześniej w tym roku "28" podpisała podobny układ z Japonią; porozumienia z innymi państwami nie tylko w tej części świata są negocjowane. "Jest nowa fala porozumień handlowych, które UE promuje na świecie, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku" - podkreśliła Mogherini.

Kanclerz sprawującej prezydencję w UE Austrii Sebastian Kurz podkreślał, że "28" odrzuciła protekcjonizm. "Wolny handel zawsze musi być uczciwy, równy i oparty na zasadach" - przekonywał.

Osobny szczyt UE-Korea Południowa

W piątek po południu odbył się też osobny szczyt UE-Korea Południowa, podczas którego rozmawiano o handlu oraz denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. UE i Korea Południowa mają już funkcjonującą od kilku lat umowę o wolnym handlu. Dzięki niej w latach 2011-2017 wymiana handlowa między oboma partnerami wzrosła o 45 proc., a eksport z UE do Korei zwiększył się o 53 proc.

UE i Korea Południowa również zgodziły się co do zwalczania protekcjonizmu oraz wspierania wielostronnego systemu handlowego zbudowanego wokół Światowej Organizacji Handlu (WTO).

ASEM powstało w 1996 r. jako forum dialogu i współpracy między Europą a Azją. Ma zacieśniać relacje między oboma kontynentami. W szczycie uczestniczyło ponad 50 partnerów: Unia Europejska - 30 państw europejskich (28 państw członkowskich UE plus Norwegia i Szwajcaria) oraz 21 państw azjatyckich. Szczyty ASEM odbywają się co dwa lata na przemian w Azji i w Europie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka