"Notre-Dame Paryża jest Notre-Dame całej Europy. Wszyscy jesteśmy dziś z Paryżem" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w reakcji na pożar w paryskiej katedrze Notre Dame.

Zdjęcie Donald Tusk /AFP

Pierwsza część tweetu Tuska jest po francusku, druga po angielsku: "Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today".