"Chciałbym przekazać słowa pocieszenia i solidarności z narodem francuskim, także jako obywatel Gdańska, zniszczonego w 90 proc. i spalonego, a potem odbudowanego. Wy także odbudujecie waszą katedrę!" - napisał we wtorek na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Zdjęcie Donald Tusk /AFP

"Ze Strasburga, francuskiej stolicy UE, wzywam wszystkie 28 krajów do uczestnictwa w tym zadaniu" - zaapelował Donald Tusk w tweecie z hasztagiem #NotreDame.

Reklama

Donald Tusk powiedział we wtorek, że w obliczu pożaru, który zniszczył paryską katedrę Notre Dame, wszyscy powinni okazywać sobie nawzajem solidarność i wsparcie zamiast skupiać się na "politycznym jazgocie".



"Myślę, że naszym obowiązkiem, wszystkich Europejczyków, też oczywiście Polaków, jest dodać dziś otuchy Francuzom. To jest wydarzenie rzeczywiście dramatyczne i wszyscy je przeżywamy. Z naszym tragicznym doświadczeniem, a równocześnie z tym wielkim dziełem, jakiego Polacy dokonali w moim Gdańsku, Wrocławiu, oczywiście Warszawie, mamy prawo i obowiązek powiedzieć, że dacie radę, że to nie jest koniec świata" - powiedział Tusk dziennikarzom w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.



"Dla mnie też jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy wszyscy - szczególnie jak patrzę na niektóre komentarze, także u nas w kraju - dokładnie w takim momencie, jak ten dramat paryski, pokazywali raczej jak najlepsze uczucia wobec siebie, raczej solidarności i wsparcia niż takiego politycznego jazgotu. Na tym też mi zależało, żeby głos z Polski był głosem czytelnej, pełnej solidarności z Francuzami" - podkreślił.





Katedra Notre Dame. Poranek po pożarze 1 8 Pożar wybuchł 15 kwietnia ok. godz. 18:50 Autor zdjęcia: IAN LANGSDON Źródło: PAP/EPA 8

Poniedziałkowy pożar w słynnej paryskiej katedrze Notre Dame wybuchł początkowo objął iglicę i dach nawy poprzecznej, a następnie rozszerzył się na cały dach świątyni. Iglica zawaliła się i spłonęła. Do północy pożar udało się opanować na tyle, że strażacy podali, że struktura budowli i fasada zachodnia zostały ocalone.



Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę świątyni.



Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pożar katedry Notre Dame w Paryżu © 2019 Associated Press

Spalone wnętrze katedry Notre Dame. Pierwsze zdjęcia 1 9 Zastępca mera Paryża Emmanuel Gregoire ocenił, że pożar spowodował "kolosalne szkody". Spłonął dach nad transeptem i długą nawą główną. Ocalała fasada zachodnia (główna), zdołano też wynieść najcenniejsze relikwie. Autor zdjęcia: YOAN VALAT Źródło: PAP/EPA 9