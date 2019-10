W okolicach miejscowości Marsa Alam w Egipcie doszło do poważnego wypadku z udziałem autokaru wiozącego polskich turystów - poinformował w sobotę wieczorem portal TVP Info. Według rozmówców portalu cztery osoby zostały ranne, w tym dwie ciężko.

Zdjęcie Marsa Alam, zdj. ilustracyjne /Agencja FORUM

Do zdarzenia miało dojść ok. godz. 18. Jak relacjonuje portal, w autokar wiozący 16 polskich turystów uderzyła jadąca z dużą prędkością ciężarówka.

Według informacji TVP Info organizatorem wyjazdu jest firma TUI.

MSZ potwierdza

Informację potwierdziło polskie MSZ. "W wypadku autokaru z polskimi turystami w Egipcie ranne zostały cztery osoby; trafiły one do szpitala, reszta osób została przewieziona do hotelu" - poinformowała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara.



Jak dodała, do wypadku doszło w drodze z lotniska w Marsa Alam. Rzeczniczka MSZ podkreśliła, że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Jak dodała, konsul jest w kontakcie z rezydentem biura podróży.