Pełniący obowiązki ambasadora Korei Północnej we Włoszech Dzo Song Dżil nie wystąpił o azyl - podały w czwartek źródła w MSZ w Rzymie, cytowane przez Ansę. O prośbie o azyl informowały wcześniej media w Korei Południowej i tamtejszy deputowany.

Zdjęcie Korea Północna jest krajem, w którym istnieje kult jednostki w odniesieniu do przywódców państwa /AFP

"Nic nam nie wiadomo o prośbie o azyl ze strony urzędnika z Korei Północnej" - wyjaśniły źródła we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pytane o p.o ambasadora.

Podkreśliły, że "w swoim czasie" resort został zawiadomiony o jego sprawie kanałami dyplomatycznymi. Nie podano żadnych szczegółów.

Wcześniej media w Korei Południowej ogłosiły cytując źródła dyplomatyczne, że Dzo Song Dżil z rodziną poprosił o azyl w "jednym z krajów zachodnich" i że obecnie jest w "bezpiecznym miejscu" chroniony przez włoskie władze.



Na konferencji prasowej w Korei Południowej deputowany Kim Min Ki powiedział, że Dzo Song Dżil wraz z żoną ukrywają się od listopada zeszłego roku.



"Uciekł z kompleksu dyplomatycznego"

Powołując się na doniesienia agencji wywiadowczej w swym kraju oświadczył: "Misja ambasadora ad interim Dzo Song Dżila powinna upłynąć pod koniec listopada; wraz z żoną uciekł on z kompleksu dyplomatycznego na początku listopada".

48-letni Dzo Song Dżil był p.o. ambasadora Korei Płn. we Włoszech od października 2017 roku, kiedy to w proteście przeciwko próbom rakietowym i nuklearnym Pjongjangu władze w Rzymie zwróciły się do desygnowanego na ambasadora Korei Płn. Mun Dzong Nama, aby opuścił Włochy.

Przypomina się, że ambasada we Włoszech jest dla Korei Północnej jedną z ważniejszych placówek dyplomatycznych, ponieważ zajmuje się również relacjami między Pjongjangiem a Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), mającą siedzibę w Rzymie. Korea Północna od lat boryka się z poważnymi niedoborami żywności.