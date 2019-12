Uciekła od męża, ale jej dramat trwa. Pomóżmy Syryjce w Libanie

Khouloud została wydana za mąż jako 17-latka. Mąż bił ją jeszcze w Syrii, nie wypuszczał z domu. Rodzina zdecydowała się na ucieczkę z okolic Idlib, kiedy wojna zagroziła bezpieczeństwu dzieci. W Libanie bicie przybrało na sile. Zwłaszcza wtedy, kiedy Khouloud zaczęła pracę sprzątaczki. "Miała za dużo wolności".

Zdjęcie Khouloud /Z.Kwolek/PCPM /

Pomóż Kholoud i innym rodzinom uchodźców z Syrii

Jej ojciec był staroświecki. Pewnie dlatego nie zgadzał się na rozwód córki. Przemoc trwała wiele lat. W końcu Khouloud spotkała na swojej drodze kobiety z libańskiej organizacji Kafa, które jej pomogły. Uciekła od męża, rozwiodła się, choć nie było to łatwe. Kilkukrotnie zmieniała miejsce zamieszkania, żeby mężczyzna jej nie znalazł. Raz zdarzyło się, że porwał synka, od tej pory kobieta jest bardzo ostrożna. Teraz ma 31 lat i jest w końcu wolna od męża stosującego przemoc.

Jest jedyną żywicielką rodziny. Jej sytuacja materialna jest teraz dramatycznie trudna.

Kobieta wraz z dziećmi mieszka w zimnym i ciemnym garażu w Tlel, niewielkim libańskim miasteczku. Mieszka przy głównej drodze, gdzie non stop słychać szum jadących aut. Garaż nie jest ogrzewany, zimą temperatura spada do 12 stopni.

Zdjęcie W takich warunkach mieszka Khouloud z rodziną / Z.Kwolek/PCPM /

Jej nastoletnie córki chodzą do szkoły, a ona bardzo tego pilnuje. Sama przestała chodzić do szkoły w wieku 15 lat. Musiała pomóc mamie, pracowała w fabryce detergentów - dla córek chciałaby lepszej przyszłości.

Malak chciałaby zostać prawniczką, Maram farmaceutką, a Maha artystką. Mohamad ma cztery lata, ale opowiedział mi, że kiedy będzie duży kupi duży samochód, do którego zmieści się mama i wszystkie siostry. Zabierze je na wspaniałą wycieczkę.

Zdjęcie Khouloud z dziećmi / Z.Kwolek/PCPM /

Na razie problemem jest nawet wyjście z domu. Podczas naszej rozmowy dwukrotnie do drzwi pukał mężczyzna wynajmujący Khouloud garaż. Pytał o pieniądze. Pieniądze, których kobieta nie ma. Wszystko, co ma, wydaje na podstawowe potrzeby, zakup żywności. Ostatecznością jest rezygnacja przez najstarszą córkę ze szkoły i pójście do pracy.

Dług Khouloud wynosi kilka tysięcy złotych. Oprócz tego potrzebuje środków na jedzenie, na ciepłe ubrania przed zimą. Nie myśli o powrocie do Syrii. Boi się o bezpieczeństwo swoje i córek. Mimo wszystko w Libanie jest wolna.

Wojna w Syrii trwa już osiem lat. Od początku konfliktu Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej niesie pomoc uchodźcom syryjskim w Libanie. Jest jedyną polską organizacją zarejestrowaną w kraju i jedyną działającą na taką skalę.

Nasza pomoc potrzebna jest zwłaszcza teraz, przed zimą. W górzystej części Libanu, blisko granicy z Syrią temperatury spadają do kilku stopni. Większość uchodźców mieszka w nieogrzewanych pustostanach, garażach, nie do końca wykończonych budynkach. Część z nich w namiotach. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspiera rodziny uchodźców i w ramach programu "cash for rent" zapewnia im dach nad głową. Khouloud potrzebuje naszej pomocy teraz.

Zofia Kwolek z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej odwiedziła Khouloud pod koniec listopada. Podczas wizyty rodzina otrzymała od Fundacji ciepłą odzież.

