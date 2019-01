Unia Europejska ma dziś objąć sankcjami funkcjonariuszy GRU za atak chemiczny w Salisbury, do którego doszło podczas próby zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. Decyzję w tej sprawie podejmą ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów na spotkaniu w Brukseli, o czym - jako pierwsza - informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.

Zdjęcie Do ataku na Siergieja Skripala doszło w marcu ubiegłego roku /AFP

To będzie pierwsza decyzja Unii Europejskiej o nałożeniu sankcji za użycie broni chemicznej. Pozwalają na to nowe regulacje, które kraje członkowskie uzgodniły jesienią ubiegłego roku. Przyspieszają one procedury i tym samym ułatwiają nakładanie restrykcji.



Na unijną czarną listę wpisanych zostanie czterech agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego. Dwaj z nich są oskarżani przez brytyjski rząd o próbę otrucia Siergieja Skripala, do której doszło w marcu ubiegłego roku.

W Moskwie przedstawiani są oni jako para turystów, która do Salisbury przyjechała, by zwiedzać katedry. Pozostałe dwie osoby to - jak wynika z nieoficjalnych ustaleń korespondentki Polskiego Radia - ich przełożeni.



Wpisanie na czarną listę wiąże się z zakazem wjazdu do Unii i zamrożeniem aktywów w Europie.