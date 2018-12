Do Indonezji, gdzie w wyniku tsunami zginęło ponad 220 ludzi, a ponad 840 zostało rannych, płyną kondolencje i oferty pomocy.

Zdjęcie Świadkowie wydarzeń twierdzą, że nic nie zapowiadało katastrofy. Tsunami nie poprzedził wstrząs sejsmiczny, ani nagłe cofnięcie się wód przybrzeżnych /ADI WEDA /PAP/EPA

"Serce mi się kraje na wiadomość o nowej tragedii na indonezyjskich wybrzeżach" - napisał przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w liście kondolencyjnym do prezydenta Indonezji, Joko Widodo, w którym obiecuje również pomoc.



Juncker skierował też wiadomość ze słowami wsparcia do rodzin ofiar i wszystkich ludzi dotkniętych tsunami oraz do służb ratunkowych, które obecnie pracują na sundajskich wybrzeżach Sumatry i Jawy, w które uderzyło tsunami.



Wideo Do 222 osób wzrósł bilans ofiar tsunami w Indonezji. Służby ratunkowe przeszukują rumowiska

Reklama

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zamieścił na swoim koncie na Twitterze wiadomość o wsparciu dla obywateli i władz Indonezji, w której podkreślił, że "Unia Europejska jest gotowa do pomocy".



Pomoc zadeklarował również komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini podała później w oświadczeniu, że aktywowano mapy awaryjne europejskiego satelity Copernicus. "Oferujemy wszelką potrzebną pomoc i uważnie monitorujemy sytuację" - powiedziała.

ONZ za pośrednictwem Światowego Programu Żywnościowego (WFP) zaproponowała pomoc dla rządu Indonezji w celu zaspokojenia potrzeb humanitarnych. "Mamy wyspecjalizowane zespoły reagowania na katastrofy, od lat pracują one w Indonezji, aby (kraj) był przygotowany na takie katastrofy" - powiedział rzecznik WFP Herve Verhoosel w Genewie.

Wskazał, że jednym z najpilniejszych działań natychmiast po wydarzeniu tego typu, jak tsunami, jest założenie wspólnotowych kuchni, aby wyżywić tych, którzy stracili domy. Verhoosel powiedział też, że eksperci ds. logistyki z agencji ONZ mogą pomóc w transportowaniu towarów i personelu z pomocą humanitarna dla dotkniętych obszarów. "Jeśli otrzymamy wniosek w tej sprawie, nasi eksperci będą wspierać rząd w ocenie szkód na dotkniętych obszarach" - oświadczył.

Wśród oferujących Indonezyjczykom pomoc i kierujących do nich słowa współczucia był też rząd Panamy oraz prezydent Boliwii Evo Morales, który solidarność swoją i swojego kraju wyraził na Twitterze.