Włoska telewizja wyemitowała nagranie wideo z prywatną rozmową premiera Giuseppe Contego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W trakcie rozmowy, do której doszło na forum ekonomicznym w Davos, Conte tłumaczył Merkel zawiłości włoskiej polityki.

Zdjęcie Angela Merkel i Giuseppe Conte /Emmanuele Contini/NurPhoto /Getty Images

Nagranie wykonane bez wiedzy szefów rządów Niemiec i Włoch przed kilkoma dniami ujawniono w czwartek wieczorem w programie publicystycznym "Piazzapulita" w stacji La 7. Merkel i Conte rozmawiali po angielsku przy kawie. Włoski premier mówił kanclerz, że koalicyjny Ruch Pięciu Gwiazd wicepremiera Luigiego Di Maio przeżywa trudne chwile, bo jego notowania w sondażach spadają, podczas gdy poparcie dla Ligi Matteo Salviniego rosną.

"Przeprowadziliśmy sondaże. Oni są bardzo zaniepokojeni, bo Salvini ma 35-36 procent, a oni zeszli do 27-26 procent. Dlatego mówią: jakie są tematy, które mogą nam pomóc w kampanii wyborczej?" - opowiadał premier odnosząc się do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na nagraniu słychać, jak Giuseppe Conte mówi: "Bo w sprawie imigracji wszystkim zajmuje się Salvini. On wszystko zamyka. Nie ma żadnej przestrzeni. Ja mam inne podejście".

"Angela, nie martw się"

Włoski premier przypomniał, że w czasie jednego z kryzysów wokół migrantów po tym, gdy wicepremier Salvini zamknął porty dla statków, on zadeklarował gotowość przyjęcia przez Włochy kobiet oraz dzieci i przywiezienia ich samolotem.

"Angela, nie martw się, jestem bardzo zdeterminowany" - dodał Conte.

Wyjaśnił następnie nawiązując do relacji w koalicji: "Moja siła polega na tym, że kiedy mówię: 'teraz przestańmy', to oni się nie kłócą".

Rozbawiona kanclerz

Kiedy Merkel zapytała, na czym koncentruje się Ruch Pięciu Gwiazd, Conte odparł: "W partii jest wielu, którzy mówią: 'Naszym przyjacielem są Niemcy, a zatem musimy prowadzić kampanię przeciwko Francji'".

Słowa te wywołały wyraźne rozbawienie kanclerz. "To bardzo uproszczone" - stwierdziła.

Zapytała: "A zatem Salvini jest przeciwko Francji i Niemcom, a Di Maio przeciwko Francji?".

"Salvini jest przeciwko wszystkim" - odpowiedział włoski premier.

Salvini: Nieprawda, że jestem przeciwko wszystkim

"To nieprawda, że jestem przeciwko wszystkim" - tak Matteo Salvini skomentował w rozmowie z dziennikarzem opublikowaną rozmowę. "Oczywiście - dodał - Francja ma interesy ekonomiczne i geopolityczne sprzeczne z naszymi".

"Ja między Francją a Niemcami zawsze wybieram Niemcy" - podkreślił szef MSW. Zapewnił, że ceni premiera Conte i dlatego jego zdaniem "może on powiedzieć wszystko".

Dodał ironicznie, że "to, iż Merkel jest zaniepokojona Salvinim, to powód do satysfakcji".

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)