Ukraina: Cyberatak na Państwową Służbę Fiskalną

Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy poinformowała we wtorek o zmasowanym ataku cybernetycznym na jej stronę internetową oraz gabinet elektroniczny dla interesantów, co utrudniło korzystanie z tych zasobów.

Atak typu DDos rozpoczął się w poniedziałek wieczorem i trwał do wtorku, przez co niektórzy użytkownicy serwisów Służby Fiskalnej nie mieli do niej dostępu - poinformowano w komunikacie.

Reklama

Po zidentyfikowaniu ataku zastosowano mechanizm obronny, a o zdarzeniu poinformowano Państwową Służbę Telekomunikacji - przekazała Służba Fiskalna.