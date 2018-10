Ukraina: Eksplozja w składzie amunicji. 10 tys. osób ewakuowano

Do eksplozji doszło wcześnie rano we wtorek w składzie amunicji położonym ok. 180 km na wschód od stolicy Ukrainy, Kijowa - poinformowało w oświadczeniu ministerstwo obrony. Trwa ewakuacja mieszkańców z pobliskich terenów. Nie pojawiły się dotąd informacje o ofiarach.

Z komunikatu ministerstwa wynika, że na miejsce wybuchu udał się naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych.

Jak podają media, do tej pory ewakuowano około 10 tysięcy ludzi, a w promieniu 20 kilometrów od miejsca wybuchu wstrzymano ruch pociągów i samochodów. Zamknięto tez przestrzeń powietrzną w promieniu 30 kilometrów.



Łunę nad składem widać z kilku kilometrów. Co chwila słychać też silne eksplozje. Do akcji gaszenia pożaru skierowano prawie 300 osób. 150 policjantów patroluje ewakuowane miejscowości - informuje RMF FM.



