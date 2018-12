W sobotę po południu na Ukrainie rozbił się samolot myśliwski Su-27. Do zdarzenia doszło podczas podejścia do lądowania. "Pilot maszyny nie żyje" - poinformował Sztab Generalny ukraińskich Sił Zbrojnych.

"Dziś, 15 grudnia 2018 roku, w obwodzie żytomierskim około godz. 15, w trakcie wykonywania zaplanowanego lotu, podczas podchodzenia do lądowania rozbił się samolot Su-27. Lotnik zginął. Przyczyny i okoliczności tragedii są ustalane" - przekazał sztab na Facebooku. O innych szczegółach zdarzenia nie poinformowano.



Reklama

W październiku na Ukrainie doszło do katastrofy takiego samego samolotu, który rozbił się podczas międzynarodowych ćwiczeń lotniczych Clear Sky 2018. Maszyna należała do 831. brygady lotnictwa ukraińskiego, stacjonującej w Myrhorodzie w obwodzie połtawskim. W katastrofie zginęli dwaj piloci. Jeden z nich należał do sił powietrznych Ukrainy, a drugi do armii Stanów Zjednoczonych.



Z Kijowa Jarosław Junko