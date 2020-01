Ukraina: Nie potwierdziły się cztery podejrzenia o zarażenie koronawirusem

Czterech przypadki, w których podejrzewano zarażenie koronawirusem zostały wykluczone laboratoryjnie - oświadczył we wtorek pełniący obowiązki dyrektora generalnego Centrum Zdrowia Społecznego w Kijowie Ihor Kuzin.

Zdjęcie Nowy koronawirus (2019-nCoV) prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 r. /Hector Retamal /AFP

"Na Ukrainie wiadomo o czterech przypadkach podejrzenia o zarażenie koronawirusem, które jednak zostały wykluczone laboratoryjnie. We wszystkich przypadkach potwierdziła się grypa typu A lub B, które miały ciężki przebieg" - powiedział.

Kuzin poinformował także, że zapadły już ustalenia w sprawie dostaw na Ukrainę testów diagnostycznych na obecność koronawirusa. Mają one dotrzeć najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

Nowy koronawirus (2019-nCoV) prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 r. na targu owoców morza w Wuhan (Chiny). Chińskie media poinformowały we wtorek rano czasu lokalnego, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła w Chinach do 106, a zarażonych nim są już tam ponad cztery tysiące osób. Nowy koronawirus jest już w kilkunastu innych państwach, w tym we Francji i w Niemczech.

Początkowe objawy zakażenia tym wirusem to gorączka i suchy kaszel, po tygodniu mogą się pojawić zaburzenia układu oddechowego, wymagające leczenia szpitalnego. Koronawirus wywołuje zapalenie płuc, które w niektórych przypadkach bywa śmiertelne.

Według informacji ambasady RP w Chinach, w objętym kwarantanną mieście Wuhan i jego okolicach przebywa obecnie 27 obywateli polskich; nie ma doniesień o jakimkolwiek Polaku zarażonym koronawirusem. MSZ odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, ostrzegając, że stale rośnie tam liczba zakażeń nowym koronawirusem.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził przekonanie we wtorek na spotkaniu z przedstawicielami władz ChRL w Pekinie, że Chiny są w stanie opanować rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa.