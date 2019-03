Trzech funkcjonariuszy zostało rannych w sobotę w wyniku starć podczas protestu organizacji nacjonalistycznych w Kijowie - podaje Interfax-Ukraina. W Czerkasach w środkowej Ukrainie w potyczkach z demonstrującymi poszkodowanych zostało15 policjantów.

Zdjęcie Starcia z policją w Kijowie /REUTERS/Gleb Garanich /Agencja FORUM

W Kijowie do starć doszło pod budynkiem prezydenckiej administracji. Kilkuset demonstrujących zebrało się, aby zaapelować o pociągnięcie do odpowiedzialności osób zamieszanych w aferę w koncernie zbrojeniowym Ukroboronprom. Według mediów do należących do koncernu Ukroboronprom przedsiębiorstw dostarczano części zamienne do sprzętu wojskowego, pochodzące m.in. z Rosji, które sprzedawano po zawyżonych cenach.

W machinacjach miał uczestniczyć zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ihor Hładkowski i jego syn. Hładkowski, który w przeszłości był partnerem biznesowym prezydenta Petro Poroszenki, dekretem prezydenta został zwolniony ze stanowiska.

Interfax-Ukraina podaje, że w sobotniej akcji w Kijowie wzięli udział aktywiści m.in. nacjonalistycznej partii Korpus Narodowy. W oświadczeniu policji wskazano, że uczestnicy akcji próbowali przerwać kordon policyjny i odpalali petardy. Policja użyła wobec nich gazu łzawiącego.

Rannych zostało dwóch policjantów i członek Gwardii Narodowej. Jeden policjant został przetransportowany do szpitala z chemicznymi poparzeniami oczu.

W Czerkasach, w których tego dnia występował Poroszenko, z policją również starli się przedstawiciele Korpusu Narodowego - informuje Interfax-Ukraina. Tam także próbowano przerwać policyjny kordon i odpalano petardy, a policja użyła gazu łzawiącego.