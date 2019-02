Ukraina prosi NATO o Plan Działań ws. członkostwa

Parlament Ukrainy zwrócił się do NATO o przyznanie Planu Działań na rzecz członkostwa (ang. Membership Action Plan, MAP) w tej organizacji. Deputowani zaapelowali w czwartek, by stało się to już w grudniu, na jubileuszowym szczycie Sojuszu w Londynie.

"Zwracamy się (...) z prośbą o poparcie wyrażonych przez Ukrainę zamiarów uzyskania członkostwa w NATO" - czytamy w rezolucji popartej przez 243 deputowanych Rady Najwyższej, w której ogółem zasiada 423 posłów.

Wcześniej w czwartek parlament w Kijowie zatwierdził umieszczenie w konstytucji zapisu o dążeniu tego państwa do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Zmiany w ustawie zasadniczej poparło 334 deputowanych; większość konstytucyjną stanowi na Ukrainie 300 głosów.

Poroszenko o wejściu do NATO

Prezydent Petro Poroszenko mówił przed głosowaniem, że wejście do NATO wzmocni nie tylko bezpieczeństwo państwa, ale też jego obywateli. "Jest to także związane z ochroną standardów życiowych ukraińskiego obywatela" - oświadczył.

Pierwsze czytanie ustawy w sprawie zmian do konstytucji dotyczących UE i NATO odbyło się w listopadzie 2018 roku. Poroszenko, który będzie ubiegał się o reelekcję w wyborach prezydenckich 31 marca, zapowiedział w grudniu, że Ukraina powinna przygotować się do wejścia do tych organizacji w ciągu pięciu najbliższych lat.

Głosy Ukraińców w sondażu

Według opublikowanego w grudniu sondażu fundacji Inicjatywy Demokratyczne i Centrum Razumkowa w referendum w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO gotowych jest wziąć udział 69 proc. obywateli tego kraju. 70 proc. z nich popiera włączenie ich kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego, przeciwko jest 26 proc., a 4 proc. nie ma w tej sprawie stanowiska.

Gotowość do udziału w referendum na temat członkostwa w UE zadeklarowało w tymże badaniu ponad 75 proc. respondentów. Ponad 75 proc. z nich zamierza głosować za, ponad 20 proc. przeciw, a ponad 4 proc. nie potrafiło się określić.

W czerwcu ub.r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o bezpieczeństwie narodowym, w której jako główne cele polityki zagranicznej wskazano integrację z UE i NATO.

Z Kijowa Jarosław Junko