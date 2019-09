Holandia nie zdołała przekonać Ukrainy, by do dokonanej w sobotę wymiany więźniów z Rosją nie włączała Wołodymyra Cemacha, którego zamierzano przesłuchać w związku z zestrzeleniem w 2014 roku samolotu pasażerskiego nad Donbasem - oświadczyły holenderskie władze.

Zdjęcie Konwój eskortujący autokary z więźniami z moskiewskiego więzienia /VASILY MAXIMOV /AFP

W liście do izby niższej parlamentu minister spraw zagranicznych Holandii Stef Blok napisał, że z władzami Ukrainy kontaktowano się "przy kilku okazjach i na najwyższym szczeblu" w sprawie tego, by Cemach jako były dowódca obrony powietrznej w jednym z rejonów opanowanych przez prorosyjskich separatystów nie został wypuszczony do Rosji. Szef MSZ wyraził jednocześnie "ubolewanie", że stało się inaczej.

17 lipca 2014 roku lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur samolot Boeing 777 towarzystwa Malaysia Airlines rozbił się na wschodniej Ukrainie, grzebiąc w szczątkach wszystkich 298 pasażerów i członków załogi. Większość ofiar katastrofy stanowili Holendrzy. Międzynarodowa komisja śledcza potwierdziła, że w maszynę trafił pocisk kierowany ziemia-powietrze Buk, wystrzelony z samobieżnej wyrzutni, która przybyła z Rosji i potem tam powróciła.

58-letni obecnie Cemach był dowódcą tzw. brygady obrony przeciwlotniczej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej w okolicach miejscowości Sniżne w opanowanej przez separatystów części obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. Z tej okolicy odpalono pocisk rakietowy, który strącił malezyjski samolot. Holenderska prokuratura chciała przesłuchać Cemacha w charakterze świadka.

Portal śledczy Bellingcat twierdzi, że Cemach został porwany 27 czerwca br. przez ukraińskie służby specjalne z terytorium kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów, a następnie formalnie aresztowany przez sąd w Kijowie pod zarzutem prowadzenia działalności terrorystycznej. W czwartek sąd apelacyjny anulował tę decyzję zarządzając wobec Cemacha jedynie nadzór ochronny.