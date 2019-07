Na Ukrainie rozpoczęły się w niedzielę wcześniejsze wybory do Rady Najwyższej, w których faworytem jest partia Sługa Narodu nowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Szef państwa rozwiązał poprzedni parlament 21 maja, dzień po swoim zaprzysiężeniu.

Zdjęcie Wywieszanie listy kandydatów dzień przed wyborami /PAP/EPA

Lokale wyborcze otwarto o godzinie 8 czasu lokalnego i zostaną one zamknięte o godzinie 20 (7-19 w Polsce). Natychmiast po zakończeniu głosowania oczekiwane są pierwsze wyniki sondaży powyborczych, tzw. exit-polls.

Tak samo jak w poprzednich, również przedterminowych, wyborach do Rady Najwyższej z 2014 r. głosowanie nie odbywa się na zajętym przez Rosję w 2014 r. Krymie i w Donbasie na wschodzie kraju, gdzie od tegoż roku trwa konflikt z separatystami wspieranymi przez wojska rosyjskie.

Mieszkańcy Krymu oraz kontrolowanych przez separatystów terytoriów obwodu donieckiego i ługańskiego mogą jednak oddać głos na terenach znajdujących się pod kontrolą legalnych władz Ukrainy.

W parlamencie Ukrainy powinno zasiadać 450 deputowanych. Ze względu na brak możliwości zorganizowania wyborów na Krymie i w Donbasie będzie ich jednak 424. 225 zostanie wybranych z list partyjnych (ordynacja proporcjonalna), a 199 - w okręgach jednomandatowych (ordynacja większościowa).

W wyborach startują reprezentanci 64 ugrupowań politycznych. W okręgach jednomandatowych zarejestrowanych zostało 3220 kandydatów.

Jeden z ostatnich sondaży przedwyborczych, który przeprowadziło kijowskie Centrum Razumkowa, wskazuje, że na Sługę Narodu chce głosować ponad 40 proc. respondentów.

Pięcioprocentowy próg wyborczy pokonują także: prorosyjska Opozycyjna Platforma - Za Życie (ok. 12 proc.), Batkiwszczyna (Ojczyzna) byłej premier Julii Tymoszenko (ok. 8 procent), Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki (ok. 7 procent) oraz Hołos (Głos) muzyka rockowego i lidera zespołu Okean Elzy Swiatosława Wakarczuka.

Na podanie oficjalnych wyników wyborów Centralna Komisja Wyborcza w Kijowie ma czas do 5 sierpnia.

Z Kijowa Jarosław Junko