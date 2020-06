Ukraina: Ulewy, podtopienia, osuwiska, dwie ofiary śmiertelne

Przechodzące przez Ukrainę ulewne deszcze i silny wiatr spowodowały podtopienia, zablokowały drogi, uszkodziły budynki w ośmiu obwodach (województwach) - podało we wtorek MSW. Na drogi schodzą osuwiska. Dwie osoby zginęły, kiedy ich samochód wpadł do rzeki.

Zdjęcie Efekt potężnej burzy w okolicach Kijowa /Volodymyr Tarasov/Zuma Press /Agencja FORUM

W związku z warunkami atmosferycznymi 19 wiosek jest odciętych od świata, zginęły dwie osoby, a jedną uznano za zaginioną - przekazał cytowany przez portal Ukraińska Prawda przewodniczący administracji obwodu iwano-frankowskiego Witalij Fedoriw.

Ofiary śmiertelne to kierowca i pasażerka samochodu, który w poniedziałek wieczorem spadł do rzeki w obwodzie iwano-frankowskim. Zaginiona to 72-letnia kobieta, która wpadła do rwącego potoku.

Przedstawiciel władz oświadczył też, że w związku z deszczami w regionie podmywane są drogi, schodzą osuwiska, niszczone są zapory, a rzeki występują z brzegów. Jak podaje agencja Ukrinform, w związku z warunkami atmosferycznymi w obwodach iwano-frankowskim i czerniowieckim ogłoszono czerwony stopnień zagrożenia.

Państwa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych poinformowała we wtorek wieczorem, że walka ze skutkami ulewnych deszczy jest kontynuowana w czterech obwodach.