Ukraina zamyka lokale wyborcze w konsulatach w Rosji

Ukraina podjęła decyzję o likwidacji pięciu lokali wyborczych w konsulatach w Rosji ze względu na bezpieczeństwo swoich obywateli, którzy mogą być narażeni na represje za udział w głosowaniu - poinformował w czwartek szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin.

Zdjęcie Pawło Klimkin /Rafal Oleksiewicz /Reporter

"Rosja jest wobec Ukrainy agresorem i okupantem. (...) Przeprowadzanie wyborów na terytorium państwa agresora i okupanta jest a priori bardzo problematycznym krokiem. W przypadku Rosji byłoby to również skrajnie ryzykowne" - napisał w artykule na portalu Ukrainska Prawda.

Reklama

Jak wyjaśnił, chętni do oddania głosu w zaplanowanych na wiosnę wyborach prezydenckich i w jesiennych wyborach do parlamentu mogą to uczynić we własnym kraju albo w konsulatach w Gruzji, Finlandii i Kazachstanie.

"Głównym motywem zamknięcia lokali wyborczych w Rosji jest bez wątpienia bezpieczeństwo. (...) Niepokoi nas przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli ukraińskich, którzy mimo nacisków administracyjnych i propagandowych odważą się zostać członkami komisji wyborczych czy po prostu przyjść na wybory" - podkreślił Klimkin.

Minister przypomniał, że zgodnie z wynikami badań publicznych zły albo bardzo zły stosunek do Ukrainy deklaruje 56 proc. rosyjskiego społeczeństwa. "Dlatego nie możemy zagwarantować, że w dniu wyborów nie dojdzie do niebezpiecznych prowokacji. Mogą w nich ucierpieć nie tylko ukraińscy wyborcy i nasi pracownicy (dyplomaci), ale i same siedziby placówek dyplomatycznych" - zaznaczył Klimkin.

31 grudnia na Ukrainie rozpoczęła się oficjalna kampania przed wyznaczonymi na 31 marca wyborami prezydenckimi. W tym samym dniu Centralna Komisja Wyborcza w Kijowie ogłosiła, że zamyka pięć lokali wyborczych w ukraińskich konsulatach na terytorium Rosji. Decyzję tę podjęto na wniosek MSZ.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)