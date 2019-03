70-latek, sądzony dziś w brytyjskim Yorku za posiadanie pornografii dziecięcej, przyznał się do składowania broni i amunicji w bunkrze pod swoim domem. O sprawie informuje "The Independent".

Oskarżyciel mówił dziś w sądzie w Yorku, że mężczyzna miał ponad 2,2 miliona zdjęć dzieci.



Podczas przeszukania jego domu w Harrogate w hrabstwie North Yorkshire w związku z podejrzeniem posiadania pornografii dziecięcej śledczy natrafili także na podziemny bunkier, zbudowany z kontenerów transportowych. W schowku znaleziono broń i amunicję.



Lokalna policja podała, że 70-latek zgromadził największy znany zbiór pornografii dziecięcej w hrabstwie.



Wyrok w sprawie mężczyzny powinien zapaść jeszcze dziś. Wcześniej przyznał się on do trzech przypadków robienia nieprzyzwoitych zdjęć, a w poniedziałek do posiadania broni i amunicji.