Wiceminister MSWiA Krzysztof Kozłowski podpisał w USA umowę o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości; umowa jest ważnym krokiem na drodze przystąpienia Polski do ruchu bezwizowego z USA - poinformował w komunikacie resort.

Jak podkreśliło MSWiA, podpisana umowa przyczyni się do pogłębienia współpracy poprzez intensywną wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy służbami obu państw. "Przyniesie to wymierne korzyści zarówno dla bezpieczeństwa Polski jak i Stanów Zjednoczonych. Zawarcie oraz pełna implementacja umowy jest jednym z warunków włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego USA (Visa Waiver Program - VWP)" - poinformowano w komunikacie.



W trakcie uroczystości podpisano także list intencyjny w sprawie stałej współpracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i kwestii migracyjnych, w którym oba państwa deklarują prowadzenie konsultacji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na granicach.

Reklama

W imieniu rządu amerykańskiego oba dokumenty zostały podpisane przez zastępcę sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Davida P. Pekoske. W ceremonii podpisania uczestniczyła również ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher.

W czasie bezpośrednich rozmów podkreślono wagę umowy dla przygotowań Polski do przystąpienia do Visa Waiver Program. Rozmawiano także o znaczeniu rozwoju bezpieczeństwa publicznego, działań narodowych straży granicznych i bezpieczeństwa dostaw gazu do gazoportu w Świnoujściu.