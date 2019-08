​UNHCHR: Sankcje USA na Wenezuelę mogą pogłębić kryzys w tym kraju

Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Michelle Bachelet oceniła w czwartek, że najnowsze sankcje ze strony USA na Wenezuelę są "wyjątkowo szerokie" i mogą znacząco pogłębić kryzys w tym kraju, jeśli chodzi o dostęp mieszkańców do żywności i służby zdrowia.

Zdjęcie Napis na murze: "Trump, odblokuj Wenezuelę" /Federico Parra /AFP

Komisarz zwróciła uwagę, że brakuje "wystarczających środków, by złagodzić wpływ (sankcji) na sektory obejmujące ludzi w najtrudniejszej sytuacji". Zdaniem UNHCHR te szerokie ograniczenia mogą "negatywnie wpłynąć na podstawowe prawa ludności, w tym prawa gospodarcze oraz prawo do żywności i zdrowia, a także tworzyć przeszkody w dostępie do pomocy humanitarnej".

Reklama

Bachelet wyraziła obawę, że firmy oraz instytucje finansowe ze strachu przed karami prawdopodobnie "zboczą na drogę ostrożności i całkowicie wstrzymają transakcje powiązane z władzami Wenezueli". Dodała, że konieczne jest rozwiązanie polityczne.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zamrażające w trybie natychmiastowym wszystkie aktywa rządu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i zakazujące Amerykanom prowadzenia interesów z władzami w Caracas. Amerykański przywódca uzasadnił je "utrzymującą się uzurpacją władzy" przez Maduro oraz łamaniem praw człowieka przez lojalne wobec niego siły bezpieczeństwa.

W reakcji wenezuelski rząd odmówił udziału w kolejnej rundzie prowadzonych pod auspicjami Norwegii rozmów z opozycją, która miała się odbyć w czwartek i piątek na Barbados.

Od stycznia w Wenezueli trwa kryzys polityczny i stan faktycznej dwuwładzy. Maduro po nieuznanych przez opozycję wyborach rozpoczął wówczas nową kadencję prezydenta, a przewodniczący parlamentu Juan Guaido ogłosił się tymczasowym szefem państwa i został uznany już przez ok. 50 krajów.

Jednocześnie w kraju panuje kryzys gospodarczy. Tamtejsza waluta nie ma praktycznie żadnej wartości, w sklepach brakuje niemal wszystkich produktów, w tym oprócz żywności także podstawowych artykułów medycznych i leków, hiperinflacja szacowana jest przez MFW na 10 mln proc. Według ONZ 7 mln osób, czyli jedna czwarta ludności tego kraju, potrzebuje pomocy humanitarnej.