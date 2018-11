UNICEF o karawanie migrantów: Jest tam około 2300 dzieci

Według Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom w karawanie uchodźców z krajów Ameryki Środkowej, która w tych dniach wędruje przez Meksyk z zamiarem dotarcia do USA, jest około 2300 dzieci, a UNICEF stara się udzielić im pomocy humanitarnej.

Zdjęcie Karawana migrantów zmierza do USA /Marvin RECINOS /AFP

Jak wynika z komunikatu UNICEF, tyle dzieci - wraz z rodzicami lub samotnie - dotarło między 19 a 22 października w karawanie uchodźców do stolicy Meksyku, a wszystkie one wymagały pomocy w postaci wyżywienia, środków higieny oraz ochrony przed różnego rodzaju nadużyciami.

Reklama

Część nieletnich uczestników karawany uchodźców znalazła czasowe schronienie i odpoczynek w zaimprowizowanych punktach pomocy przygotowanych na szlaku karawany przez lokalne władze meksykańskie. UNICEF pomaga m.in. w przygotowaniu łaźni i punktów medycznych dla uchodźców z najbiedniejszych i zagrożonych przemocą obszarów Ameryki Środkowej. Zwłaszcza w przypadku uchodźców z Salwadoru, Gwatemali i Hondurasu - podkreśla komunikat UNICEF - "jest to ucieczka przed przemocą, wyzyskiem seksualnym, brakiem dostępu do szkół i do pomocy społecznej".

Obecnie ok. sześć tys. ludzi, podzielonych na kilka dużych grup, znajduje się na południu Meksyku i zmierza w kierunku Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że nie wpuści karawany migrantów z Ameryki Środkowej do Stanów Zjednoczonych.