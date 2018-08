Upał roztapia najwyższy szczyt Szwecji

Pokryty lodem szczyt Kebnekaise skurczył się przez wysokie temperatury. Tym samym stracił tytuł najwyższej góry Szwecji - informuje "The Guardian".

Zdjęcie Prof. Gunhil Rosqvist na szczycie Kebnekaise /AFP PHOTO / Stockholm University / Carl LUNDBERG /East News

Góra Kebnekaise ma dwa wierzchołki. Wyższy, pokryty lodem, znajduje się na południowym krańcu masywu. Do tej pory był najwyższym szczytem w Szwecji, ale rekordowo wysokie temperatury w ostatnim czasie spowodowały, że zaczął się roztapiać i właśnie stracił ten tytuł - poinformowali w środę naukowcy.



"Nigdy nie widziałam tak roztopionego śniegu na południowym szczycie, jak tego lata" - powiedziała cytowana przez "The Guardian" Gunhild Rosqvist, profesor geografii z Uniwersytetu Sztokholmskiego i szefowa stacji badawczej Tarfala, która od wielu lat mierzy wysokość południowego wierzchołka w ramach badań nad zmianą klimatu.



Między 2 a 31 lipca szczyt zmalał o cztery metry. Z wyliczeń Gunhild Rosqvist wynika, że średnio ubywało 14 centymetrów śniegu dziennie.



Według ostatnich pomiarów, południowy wierzchołek miał wysokość 2097 metrów, co oznacza, że nadal był wyższy od północnego szczytu, ale różnica wynosiła zaledwie 20 centymetrów. "Prognozy przewidują, że od 1 sierpnia południowy szczyt będzie niższy niż północny" - powiedziała Gunhild Rosqvist.



Jak podaje "Guardian", w ubiegłym roku południowy wierzchołek był wyższy od północnego o około dwa metry.