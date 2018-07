Upały w Japonii zbierają śmiertelne żniwo

W bieżącym tygodniu temperatury w środkowej Japonii dochodziły do 40,7 st. C, natomiast w Kyoto przekraczały 38 st. C przez siedem kolejnych dni, do czego doszło po raz pierwszy od XIX wieku. Upały stały się przyczyną śmierci ok. 30 osób - podało BBC w sobotę.

Zdjęcie Japonia zmaga się z upałami /Yomiuri Shimbun/AP /East News

Tysiące osób trafiło do szpitali w związku z dolegliwościami spowodowanymi wysokimi temperaturami.

Minister edukacji zalecił szkołom przedsięwzięcie środków ostrożności po tym, jak we wtorek w prefekturze Aichi sześcioletnie dziecko zmarło po lekcji, która odbywała się na dworze.