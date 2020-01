Ursula von der Leyen wezwała Irak i Iran do deeskalacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaapelowała do władz krajów, by zażegnały tarcia z Waszyngtonem na drodze rozmów.

Zdjęcie Ursula von der Leyen /LUDOVIC MARIN /AFP

"Jest ogromnie ważne, by wykorzystać dyplomację. To oczywiste, że w interesie Iranu, a w szczególności Iraku, leży trzeźwa ocena sytuacji i zejście ze ścieżki konfrontacji" - powiedziała niemieckim dziennikarzom przewodnicząca KE.

W podobnym tonie wypowiedział się dziś sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg . Norweg, po spotkaniu ambasadorów państw Sojuszu w Brukseli, wezwał Teheran do zaprzestania dalszej przemocy i nie eskalowania konfliktu.