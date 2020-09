​USA: 15-latka zmarła po przedawkowaniu leku. Chodziło o wyzwanie na TikToku

"Benadryl Challenge" to wyzwanie na popularnej wśród nastolatków platformie TikTok. Chodzi o przyjęcie dawki popularnego leku, która wywoła odurzenie i halucynacje. W przypadku 15-latki z Oklahomy nieodpowiedzialna zabawa zakończyła się tragicznie.

Benadryl to popularny w Stanach Zjednoczonych lek antyhistaminowy, sprzedawany bez recepty. Łatwa dostępność i fakt stosowania go w leczeniu częstych objawów alergii maskują to, że substancja w nim zawarta, przyjęta w zbyt dużej dawce, może być niebezpieczna.

15-latka z Oklahoma City wzięła udział w "Benadryl Challenge", które stało się modne na Tik Toku. Ta niebezpieczna zabawa polega na połknięciu wystarczającej liczby dawek leku, by doprowadzić się do stanu odurzenia, lub wywołać halucynacje. "Daily Mail" zwraca jednak uwagę na to, że granica pomiędzy dawką odurzającą, a naprawdę niebezpieczną jest cienka. Przedawkowanie leku może wywołać atak serca, drgawki, udar, uszkodzenie mózgu, a nawet potencjalnie doprowadzić do śmierci. 15-latka chcąc sprostać wyzwaniu przedawkowała Benadryl i zmarła.

To nie jest pierwszy przypadek dzieci, które ucierpiały w wyniku tego wyzwania. W maju trójka nastolatków z Teksasu trafiła do szpitala po tym, jak połknęli duże ilości leku. Jak podkreślają lekarze cytowani przez "Daily Mail", żadne z nich nie chciało sobie zrobić krzywdy. Nastolatkowie poinformowali personel szpitala, że zobaczyli wideo na TikToku i chcieli przekonać się, jak to jest.

"Ten trend powinien zostać natychmiast zatrzymany"

Rzecznik TikToka w oświadczeniu dla "Daily Mail" poinformował, że platforma po raz pierwszy dowiedziała się o wyzwaniu w maju i usunęła wówczas cały kontent z nim związany. Od tego czasu pracownicy mieli mieć na oku wszelkie materiały tego rodzaju.

"Jak wyjaśniamy w naszych wytycznych dla społeczności, nie zezwalamy na treści, które zachęcają, promują lub gloryfikują niebezpieczne wyzwania, które mogą prowadzić do obrażeń" - poinformował rzecznik platformy w oświadczeniu. Przypadek 15-latki z Oklahoma City dowodzi jednak, że nie byli w stanie upilnować użytkowników.

Podobnie jak alergia, leki antyalergiczne, w tym Benadryl, mogą oddziaływać na cały organizm. Ich przedawkowanie jest zatem bardzo niebezpieczne. Jak skomentował przedstawiciel Johnson&Johnson, producenta farmaceutyku, efekty stosowania leku mogą być długotrwałe, w związku z czym powinien być używany wyłącznie zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na ulotce.

- Trend Benadryl TikTok jest niezwykle niepokojący, niebezpieczny i powinien zostać natychmiast zatrzymany - stwierdził w rozmowie z "Daily Mail".