USA: 27 stycznia Narodowym Dniem Pamięci w 75. Rocznicę Wyzwolenia Auschwitz

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił dzień 27 stycznia 2020 roku Narodowym Dniem Pamięci w 75. Rocznicę Wyzwolenia Auschwitz. Jednocześnie wezwał "wszystkich Amerykanów, by tego dnia stosownymi programami, uroczystościami i modlitwą uczcili pamięć ofiar Holokaustu i nazistowskich prześladowań, a zarazem docenili poświęcenie wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy przyczynili się do uwolnienia ofiar tamtych okropności".

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /AFP

W poniedziałek 27 stycznia mija 75 lat od wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Uroczystości rocznicowe, którym patronuje prezydent RP Andrzej Duda, odbywają się w Oświęcimiu i Brzezince z udziałem ok. 200 byłych więźniów i ocalonych z Holokaustu.

Reklama

W obchodach udział bierze również 60 delegacji reprezentujących państwa i organizacje międzynarodowe. Do Oświęcimia przybył m.in. prezydent Izraela Reuwen Riwlin i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zarządzenie Donalda Trumpa

Z okazji rocznicy głos zabrał Donald Trump. Proklamację prezydenta Stanów Zjednoczonych opublikowano na stronie Ambasady USA w Polsce.

"W 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz wspominamy sześć milionów Żydów zabitych w czasie Holokaustu oraz oddajemy cześć amerykańskim żołnierzom i żołnierzom innych wojsk alianckich, którzy walczyli niezmordowanie, by pokonać nazistowski reżim. Ponawiamy również naszą gotowość do walki z antysemityzmem oraz wierność dwóm słowom, których nigdy nie dość powtarzać: Nigdy więcej" - czytamy w dokumencie.

"Zatruci nienawiścią i kierowani niewiarygodnym okrucieństwem, naziści realizowali systematyczny, metodyczny plan eksterminacji ludności żydowskiej i wszystkich innych, których uważali za element niepożądany. Pozbawiono życia dwie trzecie Żydów europejskich oraz miliony innych istnień ludzkich. Wysyłani do gett, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci byli więzieni, prześladowani, głodzeni na śmierć, torturowani i mordowani" - przypomniał Trump, dodając, że "jest rzeczą wprost niewyobrażalną, że taki akt barbarzyństwa miał miejsce przed zaledwie 75 laty".

Prezydent USA w swojej odezwie zaapelował o to, by pamięć o Holokauście nigdy nie zgasła. "Lekcje Holokaustu muszą być na zawsze wyryte w naszej świadomości, bo tylko wtedy możemy spełnić uroczystą obietnicę, że podobne zło i nienawiść nigdy już nie dojdą do głosu" - zaznaczył.

By oddać hołd wszystkim ofiarom Holokaustu Donald Trump ogłosił dzień 27 stycznia 2020 roku Narodowym Dniem Pamięci w 75. Rocznicę Wyzwolenia Auschwitz.

"Wzywam wszystkich Amerykanów, by tego dnia stosownymi programami, uroczystościami i modlitwą uczcili pamięć ofiar Holokaustu i nazistowskich prześladowań, a zarazem docenili poświęcenie wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy przyczynili się do uwolnienia ofiar tamtych okropności" - przekazał prezydent.

Cały dokument dostępny jest TUTAJ.