Amerykańska Polonia organizuje protest przeciwko ustawie S. 447. 31 marca w największych miastach w USA, Polacy mają sprzeciwiać się przepisom, które dotyczą wsparcia roszczeń majątkowych środowisk żydowskich.

"Drogi Rodaku, jeżeli los Twojej Ojczyzny nie jest Ci obojętny, przyjdź, zaprotestuj przeciwko tej ustawie. Niech głos zjednoczonej Polonii zostanie usłyszany w Waszyngtonie!" - brzmi fragment ulotki z wezwaniem do protestu, która jest rozsyłana wśród Polaków w Stanach Zjednoczonych.

Protesty mają odbyć się między innymi w Chicago, Nowym Jorku, Los Angeles, Filadelfii, Bostonie oraz Hartford. Zdaniem organizatorów, ustawa 447 zagraża dobru Polski, w tym suwerenności i ekonomicznej przyszłość kraju.



"Amerykanie nie powinni ingerować w te sprawy. Ustawa jest niezgodna z prawem międzynarodowym." - powiedział Polskiemu Radiu Arkadiusz Cimoch, współorganizator protestu w Chicago.



Ustawa 447 to przepisy ujęte pod tytułem "o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono". Uprawniają Departament Stanu USA do wspomagania organizacji międzynarodowych, które zrzeszają ofiary Holocaustu. Celem jest odzyskiwanie żydowskich majątków, nie mających spadkobierców. Ustawa daje możliwość korzystania z kanałów dyplomatycznych.



Organizatorzy mówią, że protest jest spontaniczną akcją. Nie chcą być utożsamiani z inicjatywami politycznymi. Apelują do uczestników, by nie przynosili banerów nawiązujących do partii politycznych, ani transparentów z kontrowersyjnymi hasłami, co mogłyby zaszkodzić idei protestu i wizerunkowi Polski.