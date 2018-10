​USA: Brett Kavanaugh zadebiutował na ławie sędziowskiej SN

Brett Kavanaugh, drugi po sędzim Neilu Gorsuchu nominowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa do Sądu Najwyższego, zadebiutował we wtorek na ławie sędziowskiej tego sądu.

Zdjęcie Brett Kavanaugh i Donald Trump /AFP

Kavanaugh został publicznie zaprzysiężony na 114. sędziego w historii SN w poniedziałek.

Reklama

Nowy sędzia SN zasiadł po lewej stronie przewodniczącego Sądu Najwyższego Johna Robertsa razem z czterema innymi konserwatywnymi sędziami w dziewięcioosobowym zespole SN.

Na miejscach zarezerwowanych dla gości zasiadła w sali posiedzeń Sądu Najwyższego rodzina Kavanaugh oraz sędzia Anthony Kennedy. Brett Kavanaugh, w przeszłości aplikant w kancelarii sędziego Kennedy'ego, został nominowany na jego miejsce po przejściu Kennedy'ego w lipcu na emeryturę. Jest to pierwszy taki przypadek, aby aplikant sędziego Sądu Najwyższego zastąpił w zespole sędziowskim SN swojego dawnego mentora.

Będzie odbierał przesyłki i kawę

Oprócz typowo sędziowskich zadań Roberts powierzył Kavanaughowi, który ma najmniejszy staż w SN, mniej zaszczytne obowiązki, w tym otwierania drzwi sali obrad, aby np. odebrać ważną przesyłkę, kawę czy zapomniane okulary oraz sporządzanie notatek z konferencji sędziów SN. Kavanaugh będzie także członkiem komisji nadzorującej kafejkę SN, z której mogą także korzystać turyści, goście i personel sądu. Zadanie takie - jak wyjaśnił sędzia Roberts - "pomaga sędziom SN zejść na ziemię po emocjach zatwierdzania nominacji i zaprzysiężenia".

Pierwsze posiedzenie SN z udziałem Kavanaugh - w przeciwieństwie do burzliwych posiedzeń senackiej komisji sprawiedliwości, która zatwierdzała jego nominację - upłynęła w miłej atmosferze, a sędziowie śmiali się ze swoich dowcipów.

Sprawy na wokandzie

Podczas posiedzenia we wtorek sędzia Kavanaugh i sędzia Gorsuch - pierwszy konserwatywny sędzia nominowany przez Trumpa do SN od objęcia przez niego urzędu prezydenta - zadawali prokuratorom federalnego resortu sprawiedliwości pytania sugerujące, że zgadzają się z argumentami adwokatów reprezentujących recydywistę z Florydy, który został skazany na podwyższoną karę "przynajmniej 15 lat" więzienia w miejsce kary "przynajmniej sześciu lat więzienia" stosowanej w przypadku popełnienia podobnego przestępstwa po raz pierwszy.

Sprawa rozpatrywana podczas posiedzenia SN we wtorek jest jedną z ważnych spraw dotyczących zakresu uprawnień rządu federalnego.

Wśród innych ważnych spraw na wokandzie SN podczas rozpoczętej 1 października jesiennej sesji znajdują się sprawy dotyczące mniejszości seksualnych LGBT, a także tzw. marzycieli - czyli nielegalnych imigrantów, którzy znaleźli się w USA przeszmuglowani przez zieloną granicę przed uzyskaniem pełnoletności, oraz niektóre sporne kwestie związane z demontażem przez administrację Trumpa systemu opieki medycznej Obamacare poprzednika Trumpa Baracka Obamy.

Funkcja pełniona dożywotnio

Sędziowie SN sami wybierają sobie sprawy do rozpatrzenia, a wyroki sądu mają charakter ostateczny i nie podlegają apelacji.

Swoją funkcję sędziowie SN pełnią dożywotnio bez ograniczeń wiekowych, a jej pełnienie kończy się w momencie dobrowolnego przejścia na emeryturę, śmierci bądź odwołania w drodze procesu sądowego przed sądem Kongresu (tzw. impeachment), w którym oskarżycielem jest Izba Reprezentantów, a sędzią Senat.

Do tej pory, w ponad 200-letniej historii amerykańskiego Sądu Najwyższego tylko jeden sędzia SN Samuel Chase w roku 1803 był poddany procesowi impeachmentu. Chase został jednak oczyszczony z zarzutów przez Senat i zachował stanowisko do śmierci w roku 1811.

Nominacja w atmosferze skandalu

Zaprzysiężenie Bretta Kavanaugha, do tej pory sędziego federalnego Sądu Apelacyjnego w Waszyngtonie, na sędziego SN, poprzedziła burzliwa debata w Senacie, po tym jak 51-letnia obecnie Christine Ford oskarżyła go, że w roku 1982 molestował ją seksualnie. Kavanaugh wielokrotnie publicznie zaprzeczał tym zarzutom. Po 14-tygodniowej batalii jego nominacja została w końcu zatwierdzona przez Senat w ubiegłą sobotę, przewagą zaledwie dwóch głosów - jedną z najniższych w historii SN.

Kavanaugh, który zdaniem krytyków dokona ostrego zwrotu na prawo tego najwyższego organu amerykańskiej władzy sądowniczej, został zaprzysiężony na sędziego SN najpierw podczas prywatnej uroczystości w siedzibie sądu w sobotę, a następnie ponownie w Białym Domu, podczas publicznej ceremonii z udziałem prezydenta Trumpa w poniedziałek w nocy czasu miejscowego.

Trump odszedł od scenariusza takich uroczystości i przeprosił Kavanaugh i jego rodzinę za "kampanię osobistej destrukcji", jaką przeciw niemu zorganizowali przeciwni zatwierdzeniu jego nominacji politycy Partii Demokratycznej i "za olbrzymi ból i cierpienia, jakie przeżył on sam i jego rodzina".

Demokraci z kolei skrytykowali Trumpa za to, że zamiast spróbować załagodzić podziały w społeczeństwie amerykańskim, spowodowane kontrowersyjną nominacją drugiego konserwatysty do SN, przemienił poniedziałkową ceremonię zaprzysiężenia "w polityczny wiec" Partii Republikańskiej przed wyborami do Kongresu, które odbędą się 6 listopada.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)