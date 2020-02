Zastanawiano się już tylko, kiedy się wycofa. Tymczasem występ w środowej debacie Partii Demokratycznej może dać drugie życie kampanii Elizabeth Warren, 70-letniej senator z Massachusetts. Fatalnie wypadł natomiast debiut w debatach demokratów miliardera Michaela Bloomberga.

Zdjęcie Elizabeth Warren /AFP

Przypomnijmy, że trwają prawybory Partii Demokratycznej, które mają wyłonić kandydata tej partii w wyborach prezydenckich. Zwycięzca zmierzy się więc w listopadzie z Donaldem Trumpem w walce o Biały Dom.

W prawyborach w Iowa i w New Hampshire najwięcej głosów zdobył 78-letni senator z Vermont, "demokratyczny socjalista" Bernie Sanders. Bardzo dobrze wypadł również młody burmistrz z Indiany - Pete Buttigieg.

W sondażach ogólnokrajowych prowadzi i zwiększa przewagę Sanders. Niedawny faworyt wyścigu - były wiceprezydent Joe Biden - znalazł się w tarapatach. Aż tak słabych wyników (czwarte miejsce w Iowa i piąte w New Hampshire) nikt się nie spodziewał.

W ostatnich dniach Bidena w niektórych sondażach wyprzedza już Michael Bloomberg - miliarder i były burmistrz Nowego Jorku, który prowadzi kampanię bez precedensu. Ósmy najbogatszy człowiek świata wydał na autopromocję ok. 400 milionów dolarów własnych pieniędzy. Do wyścigu włączył się na ostatnią chwilę i nie bierze udziału w pierwszych czterech głosowaniach - oprócz Iowa i New Hampshire, omija także Nevadę i Karolinę Południową. Całe swoje kampanijne wysiłki koncentruje na tzw. Superwtorku (3 marca), kiedy to zagłosuje naraz 15 stanów, w tym m.in. Kalifornia.

O uznanie wyborców umiarkowanych, czy też "centrowych", z Bloombergiem, Bidenem i Buttigiegiem walczy również senator z Minnesoty, Amy Klobuchar. To trochę taki casting wśród centrystów na to, kto ostatecznie zostanie rywalem lewicowego Berniego Sandersa.

I gdzieś na tle tych przepychanek rozgrywał się "dramat" Elizabeth Warren. Progresywna senator, profesor prawa, jeszcze wczesną jesienią była nawet traktowana jako faworytka do nominacji. Przegrała jednak pierwszą odsłonę walki o dominację na lewicy z Sandersem i nie zdołała przekonać wyborców centrowych, że to właśnie ona zjednoczy i pociągnie do przodu Partię Demokratyczną, wreszcie - że będzie najlepszą rywalką dla Donalda Trumpa.

Czwarte miejsce w New Hampshire z jednocyfrowym wynikiem odebrano jako porażkę i potwierdzenie panowania Sandersa na lewym skrzydle demokratów. Artykuł w "New York Timesie", w którym przedstawiono strategię sztabu Warren aż do Superwtorku, a nawet czerwcowej konwencji krajowej, odebrano jako akt desperacji. Jako rozpaczliwe przekonywanie resztek zwolenników, że wszystko jest pod kontrolą, że jest plan, tylko proszę, przyślijcie trochę więcej pieniędzy na kampanię.

W środę, 19 lutego, doszło jednak do debaty, która może nieco zmienić układ sił.

"To był jeden z najlepszych występów w historii amerykańskich debat" - uważa komentator serwisu vox.com.

Elizabeth Warren rozdawała w Las Vegas razy na lewo i prawo, uderzała szybko, celnie i przypomniała widzom o swoim największym atucie - intelekcie.

Widać to było zwłaszcza wtedy, gdy postanowiła za jednym zamachem rozbroić plany na ochronę zdrowia wszystkich swoich konkurentów.

"Burmistrz Buttigieg ma tylko slogan wymyślony przez swoich konsultantów i kartkę papieru z namiastką planu, który sprawiłby, że milionów Amerykanów nie byłoby stać na lekarza. To nie plan, to Power Point. Amy ma jeszcze mniej. Jej plan to notatka: 'tutaj wstaw swój plan'. Bernie zaczął dobrze. Ale zamiast otwierać się na pomoc z zewnątrz, jego sztab atakuje każdego, kto zadaje pytania o szczegóły, a na końcu jego doradcy stwierdzają: eee, i tak do tego nie dojdzie" - punktowała Warren, wzmacniając podjętą już dawno temu narrację, że to ona ma najbardziej precyzyjne, szczegółowe, a przy tym wciąż ambitne projekty.

Najbardziej oberwało się Michaelowi Bloombergowi - wszak oligarcha próbujący "kupić sobie wybory" to wymarzony przeciwnik dla Warren, jak i Sandersa.

Zdjęcie Michael Bloomberg, Elizabeth Warren i Bernie Sanders podczas debaty w Las Vegas / AFP

"Startujemy przeciwko miliarderowi, który nazywa kobiety 'grubymi pindami' czy 'lesbijkami o twarzy konia'. Nie, nie mówię o Donaldzie Trumpie. Mówię o burmistrzu Bloombergu. Demokraci nie wygrają, wybierając kandydata ukrywającego zeznania podatkowe, prześladującego kobiety, wspierającego rasistowską politykę choćby w postaci 'stop and frisk'. Poprę każdego nominata Partii Demokratycznej, ale demokraci popełnią wielki błąd, wymieniając jednego aroganckiego miliardera (Donalda Trumpa - przyp. red.) na drugiego" - mówiła Warren.

Kandydatka dociskała Bloomberga o kwestie molestowania seksualnego i ugód, które zawierał, a on nie potrafił się klarownie z tego wytłumaczyć.

Bernie Sanders z kolei, podobnie jak Warren, przypomniał "stop and frisk" - politykę wspieraną przez Bloomberga, gdy był republikańskim burmistrzem Nowego Jorku. W myśl "stop and frisk" policjanci mieli prawo zatrzymać, przeszukać i przesłuchać dowolną osobę w poszukiwaniu broni i narkotyków. Skutek tego był taki, że bez żadnego powodu - jako z góry najbardziej podejrzanych - zatrzymywano młodych czarnoskórych mężczyzn. "Profilowanie rasowe" stało się oficjalną praktyką policji, za co dziś Bloomberg solennie przeprasza.

Wideo Starcie Berniego Sandersa i Michaela Bloomberga w debacie demokratów

Środowa debata pokazała, że setki milionów dolarów na kampanię to nie wszystko. Bloomberg, który nie brał udziału we wcześniejszych debatach, wypadł po prostu słabo, a nawet bardzo słabo. Przed atakami bronił się nieporadnie, widać też było, że charyzmą owszem, kipi, ale tylko w świetnie zmontowanych spotach telewizyjnych.

Nie ma jeszcze sondaży ilustrujących, jakie będą efekty tej debaty. Warto przypomnieć, że Kamala Harris po tym, jak w czerwcu brawurowo rozprawiała się z Joe Bidenem, potrafiła zyskać nawet kilkanaście punktów. Jeśli podobny "comeback" nie stanie się teraz udziałem Elizabeth Warren, to z całą pewnością utraci swoją ostatnią szansę na nominację Partii Demokratycznej.

Najbliższe prawybory odbędą się w sobotę, 22 lutego, w stanie Nevada. Faworytem jest Bernie Sanders.