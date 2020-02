USA: Egzekucja wielokrotnego mordercy. Strażnicy chcieli ułaskawienia

W Nashville w USA stracono mężczyznę, który odsiadywał potrójne dożywocie za zabicie trzech osób. Karę śmierci dostał w 1985 roku za zabicie współwięźnia. Gubernator stanu Tennessee nie skorzystał z prawa łaski mimo, że trzej byli strażnicy twierdzili iż skazaniec uratował im życie.

Zdjęcie Nicholas Todd Sutton w więzieniu. / Tennessee Department of Correction /Agencja FORUM

Stan Tennessee przywrócił najwyższy wymiar kary w sierpniu 2018 roku. Od tego czasu łącznie ze straconym w czwartek 58-letnim Nicholasem Toddem Suttonem przeprowadzono egzekucje siedmiu osadzonych - wylicza portal dziennika "USA Today".

Do więzienia Sutton trafił jako 19-latek z wyrokiem dożywocia za zabicie swojej babci. Przyznał się później również do zamordowania dwóch innych osób, w tym swojego przyjaciela z dzieciństwa, za co otrzymał karę podwójnego dożywocia.

Na karę śmierci został skazany w 1985 r. za zabicie współwięźnia.

"Przeszedł przemianę"

Gubernator stanu Tennessee Bill Lee nie skorzystał z prawa łaski. We wniosku o ułaskawienie oceniono, że morderca "przeszedł przemianę osobowości" i podkreślano, że uratował życie trzem strażnikom więziennym.

Jeden z nich przyznał, że stało się tak podczas zamieszek w zakładzie karnym w 1985 roku. "Grupa pięciu więźniów, uzbrojona z noże i inną broń, otoczyła mnie i próbowała wziąć za zakładnika. Nick i inny współwięzień postawili się im, wynieśli mnie w bezpieczne miejsce (...)" - oświadczył emerytowany strażnik więzienny, cytowany przez portal CNN. "Zawdzięczam moje życie Nickowi Suttonowi" - zaznaczył.

W stolicy stanu Nashville, przed budynkiem, gdzie na krześle elektrycznym przeprowadzono egzekucję skazańca, od czwartkowego popołudnia zbierali się przeciwnicy kary śmierci; wielu z nich modliło się za skazanego. Do rezygnacji z kary głównej apelowała też część rodzin osób zabitych przez Suttona.

Stracony mężczyzna na ostatni posiłek poprosił o kotlety schabowe, ziemniaki oraz ciasto brzoskwiniowe z lodami waniliowymi.