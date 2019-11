Ambasada USA w Kijowie pogratulowała Ukrainie decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ, uznającej jego jurysdykcję w sprawie ukraińskiego pozwu, zarzucającego Rosji łamanie międzynarodowych konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu i zakazie dyskryminacji rasowej.

Zdjęcie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze /AFP

"Gratulujemy Ukrainie decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że sprawa Ukrainy przeciwko Rosji znajduje się w jego jurysdykcji. Jest to ważny krok w obronie suwerenności, jedności terytorialnej i demokracji na Ukrainie oraz ku pociągnięciu Rosji do odpowiedzialności za jej działania" - ogłosiła amerykańska placówka dyplomatyczna.



Mający swą siedzibę w Hadze MTS odrzucił w piątek stanowisko Rosji, iż nie może on rozpatrywać pozwu kijowskich władz.

Ukraina wystąpiła z pozwem przeciwko Rosji w 2017 roku. Związany on jest z działalnością wspieranych przez Moskwę prorosyjskich bojowników w ukraińskim Donbasie oraz z sytuacją Tatarów na zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku, a należącym do Ukrainy Krymie.

Rosja zaanektowała Krym w marcu 2014 roku w następstwie interwencji wojskowej oraz po referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznają za nielegalne.

Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji godności w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Wiosną tego samego roku wspierani przez Rosję separatyści proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe - doniecką i ługańską. W wyniku walk w tym regionie zginęło dotychczas ponad 13 tys. ludzi.