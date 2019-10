Izba Reprezentantów USA przegłosowała w czwartek wniesiony przez demokratów projekt rezolucji dotyczącej formalizacji dochodzenia w sprawie ewentualnego odsunięcia od władzy prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zdjęcie Izba Reprezentantów USA /AFP

Za rezolucją opowiedziało się 232 członków Kongresu. Przeciwko głosowało 196.

Rezolucja zawiera szereg proceduralnych zasad, zgodnie z którymi izba niższa amerykańskiego parlamentu prowadzić będzie kolejne kroki w śledztwie.

Upoważnia m.in. przewodniczącego komisji wywiadu Izby do przeprowadzania otwartych przesłuchań i przedłożenia raportu. Daje także republikanom prawo - za zgodą demokratycznego szefa komisji - do wydawania wezwań pod rygorem kary (subpoena).

Głosowanie było pierwszym plenarnym posiedzeniem Izby Reprezentantów USA, w której ta wyraziła swoje stanowisko w sprawie śledztwa dotyczącego ewentualnego impeachmentu Trumpa.

Jest komentarz prezydenta

"To największe polowanie na czarownice w historii USA" - tak prezydent Donald Trump zareagował w czwartek na Twitterze na przegłosowanie przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych rezolucji formalizującej dochodzenie w sprawie jego ewentualnego odsunięcia od władzy.

Jeszcze przed przyjęciem rezolucji pisał, że śledztwo w sprawie impeachmentu ma negatywny wpływ na giełdy. Wzywał też do przeczytania transkryptu jego rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"To przykry dzień, bo nikt nie dostaje się do Kongresu USA, by doprowadzić do impeachmentu prezydenta" - mówiła z kolei przed czwartkowym głosowaniem demokratyczna szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.