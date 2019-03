Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że Państwo Islamskie (IS) nie kontroluje już żadnego kawałka terytorium Syrii. Dowodzące ofensywą na ostatnią enklawę IS Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) nie wydały jednak komunikatu w tej sprawie.

Zdjęcie Donald Trump / OLIVIER DOULIERY /AFP

Amerykański przywódca pokazał dziennikarzom dwie mapy. Pierwsza miała wiele czerwonych kropek symbolizujących zasięg terytorialny IS w dniu amerykańskich wyborów w 2016 roku. Druga była ich pozbawiona.

"Macie tutaj mapę. Gratulacje" - powiedział Trump. "Myślę, że to najwyższy czas" - dodał. W ostatnich dniach przywódca USA zapewniał, że jest już blisko do całkowitego pokonania IS w Syrii.

Wcześniej w piątek o tym, że IS nie kontroluje już nawet najmniejszego skrawka terytorium Syrii informowała rzecznika Białego Domu Sarah Sanders. O pokonaniu IS miał powiedzieć prezydentowi Trumpowi p.o. szefa Pentagonu Patrick Shanahan.

Walki w Baguz wciąż trwają?

Źródła agencji Reutera twierdzą, że w wiosce Baguz na wschodzie Syrii, w ostatniej enklawie dżihadystów z IS w Syrii, wciąż trwają walki. Islamiści wykopali tunele w pobliżu rzeki Eufrat i odmawiają poddania się.

Kontrolowane przez Kurdów SDF nie wydały oświadczenia o zakończeniu operacji w wiosce Baguz. Według źródeł nie jest ono planowane na piątek. Bojownicy SDF mają czekać aż dżihadystom skończą się zapasy żywności i wody.

W czwartek w Baguz poddały się setki bojowników Państwa Islamskiego. Jak piszą agencje, opuszczali oni enklawę wraz ze swoimi rodzinami. Wśród dżihadystów byli też zagraniczni najemnicy.

Cywilów używano jako żywych tarcz

Ofensywa na Baguz rozpoczęła się na początku lutego, ale po kilku dniach wstrzymano ją. Powodem była próba ewakuacji tysięcy cywilów, których dżihadyści używali jako żywych tarcz. Potem atak był kilka razy wznawiany i znów wstrzymywany. Ostateczne uderzenie rozpoczęło się w niedzielę, gdy upłynął termin ultimatum wzywającego islamistów do poddania się.

Agencje podkreślają, że bojownicy IS nadal mogą działać w pustynnych regionach przygranicznych i tam przeprowadzać ataki.

W szczytowym momencie Państwo Islamskie kontrolowało obszar prawie 80 tys. km kwadratowych w Syrii i sąsiednim Iraku, narzucając brutalną i krwawą dyktaturę ok. 8 mln ludzi. Dżihadyści uzyskiwali też setki milionów dolarów z eksportu ropy, okupów i rozbojów.