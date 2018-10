USA: Kolejne podejrzane paczki adresowane do krytyków Trumpa

​Z USA napływają w piątek informacje o kolejnych podejrzanych paczkach wysyłanych do krytyków prezydenta Donalda Trumpa. Przechwycono taką paczkę wysłaną do demokratycznego senatora Cory'ego Bookera i do byłego dyrektora wywiadu Jamesa Clappera.

Paczkę adresowaną do Bookera zabezpieczono na Florydzie - poinformowała FBI. Wskazano, że była ona podobna do 10 wysyłanych wcześniej, a zawierających tzw. bomby rurowe. Agencja AP odnotowuje, że senator Booker jest brany pod uwagę jako kandydat w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

O podejrzanej paczce adresowanej do Clappera informuje stacja MSNBC. Przechwycono ją w Nowym Jorku. Jak informuje Reuters, Clapper oświadczył, że podejrzane paczki "nie uciszą krytyków Trumpa".



Od wtorku przechwycono takie paczki adresowane m.in. do b. prezydenta Baracka Obamy, b. wiceprezydenta Joe Bidena, b. sekretarz stanu Hillary Clinton i aktora Roberta de Niro. Żadna z nich nie eksplodowała.



Śledztwo w tej sprawie jest wciąż na bardzo wczesnym etapie.

