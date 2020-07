USA: Mężczyzna zaatakowany przez niedźwiedzia w... swojej własnej kuchni

Pewien mężczyzna w Aspen w USA przeżył atak niedźwiedzia... we własnym domu. Udało mu się przegonić zwierzę. Amerykanin trafił do szpitala, jednak szczęśliwie jego obrażenia nie były wielkie. O sprawie pisze CNN i ABC News.

Dave Chernosky, mieszkaniec Aspen w stanie Kolorado, spał spokojnie w swoim domu wraz z żoną i dziećmi. W pewnym momencie - jak mówił w rozmowie z CNN - usłyszał dziwny hałas. Gdy poszedł sprawdzić, co się dzieje, zobaczył ogromnego, czarnego niedźwiedzia dewastującego jego kuchnię.

Mężczyzna próbował zagonić zwierzę do garażu, by nie przedostało się do pomieszczeń, w których spała jego rodzina. Jednak w pewnym momencie spłoszony niedźwiedź rzucił się na niego, uderzył go w głowę i przewrócił na plecy.



Jak relacjonował CNN Chernosky, cudem udało mu się wyswobodzić i krzykiem spłoszyć niedźwiedzia.



Amerykanin powiadomił odpowiednie służby i trafił do szpitala. Jak czytamy na stronie CNN, obrażenia nie były tak wielkie, jak można się było spodziewać. Mężczyźnie założono szwy na głowie, szyi i plecach.



Zwierzę zostało wytropione przez służby leśne i uśpione. Jak mówił przedstawiciel służb w rozmowie z CNN, z racji tego, że niedźwiedź wszedł do domu, jego uśpienie było konieczne ze względów bezpieczeństwa.



Z informacji podawanych przez lokalne służby, to pierwszy atak niedźwiedzia w Aspen w tym roku. W 2019 r. doszło do trzech incydentów, jednak wszystkie miały miejsce na zewnątrz.