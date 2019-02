USA: Michael Cohen zeznaje w Izbie Reprezentantów. Na żywo

Michael Cohen, były osobisty prawnik Donalda Trumpa w latach 2006-2018, były wiceprezes The Trump Organization, zeznaje pod przysięgą przed komisją Izby Reprezentantów.

Zdjęcie Michael Cohen w Izbie Reprezentantów /AFP

Cohen zeznał, że siedmiokrotnie spotykał się ze śledczymi z biura prokuratora specjalnego Roberta Muellera.





Republikańscy kongresmeni podważają wiarygodność Cohena, przypominając, że w przeszłości wielokrotnie kłamał i łamał prawo. - To jest wasz najlepszy świadek? - zapytał ironicznie kongresmen Mark Green.



Michael Cohen nie chce odpowiedzieć na pytanie, czy Trump mógł współpracować z wrogim państwem (Rosją) w celu wygrania wyborów prezydenckich. Podkreślił, że odpowiednie ciała badają to zagadnienie.



- Jestem przekonany, że służby specjalne mają dowody na potwierdzenie moich zeznań - stwierdził Cohen, pytany o wiedzę Donalda Trumpa na temat spotkania w Trump Tower i wykradzionych e-maili demokratów.



Jim Jordan sugeruje, że Cohen odwrócił się od Trumpa, ponieważ nie dostał pracy w Białym Domu. Cohen zdecydowanie zaprzeczył. Powiedział, że jako osobisty prawnik prezydenta wręcz nie powinien pracować w Białym Domu.



Elijah Cummings dopytywał o czek na 35 tys. dolarów: - Czy prezydent Trump na pewno wiedział, na co pójdą te pieniądze?

- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - odpowiedział Cohen.

Pieniądze miały być zapłatą dla gwiazdy porno Stormy Daniels za jej milczenie.



Przesłuchanie Michaela Cohena można oglądać na żywo m.in. tutaj:



Wideo Michael Cohen To Testify Before The House Oversight And Reform Committee | LIVE | TIME

Cohen zeznał, że Donald Trump wiedział o spotkaniu swoich sztabowców z rosyjską prawniczką w Trump Tower w 2016 r., podczas którego miało dojść do przekazania haków na Hillary Clinton.



- Nie jestem już prawnikiem, zostałem pozbawiony uprawnień - przyznał Cohen.



- Nie jestem idealnym człowiekiem. Z konsekwencjami swojego zachowania będę się zmagał do końca życia. Przeszłości już nie zmienię - podkreślił Cohen.



- Kłamałem i idę za to do więzienia. Przepraszam za swoje kłamstwa i rozumiem, że dziś nie wszyscy mi wierzą. Pan Trump nazwał mnie "szczurem" za to, że teraz mówię prawdę. To słowa godne szefa mafii. Próbował mnie zastraszyć, atakował moją rodzinę - powiedział Cohen.



Donald Trump już wcześniej w środę podważał wiarygodność Cohena. Nazwał go "jednym z wielu prawników, którzy go reprezentowali". Zarzucił mu, że kłamie, by zredukować swoją karę (w grudniu został skazany na trzy lata więzienia za złamanie prawa wyborczego - nielegalne opłacanie milczenia kobiet, które miały romans z Trumpem i kłamanie przed Kongresem).



Prywatnie Trump jest rasistą - twierdzi Cohen. Według niego, Trump zapytał go kiedyś, dlaczego żaden kraj poza USA, który nie jest "dziurą", nie ma czarnego prezydenta. Innym razem Trump miał powiedzieć, że Afroamerykanie nigdy na niego nie zagłosują, ponieważ są "za głupi".



Cohen pokazał komisji czek na 35 tys. dolarów od Trumpa dla Cohena. Pieniądze miały zostać przeznaczone na opłacenie jednej z kobiet, z którą Trump miał romans. Cohen zeznał, że Trump już jako prezydent 11-krotnie zlecał tego typu zapłaty.



- Donald Trump kazał mi płacić gwiazdom porno, z którymi miał romans. Kłamałem na ten temat w rozmowach z pierwszą damą. Ogromnie tego żałuję, ponieważ to uczciwa, dobra kobieta - oświadczył Cohen, pokazując dowody przelewów.



- Donald Trump to oszust i rasista - powiedział Michael Cohen w swoim oświadczeniu. Według Cohena obecny prezydent USA wiedział, że Wikileaks opublikuje wykradzione e-maile dotyczące Hillary Clinton.