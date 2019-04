Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio we wtorek ogłosił stan zagrożenia dla zdrowia publicznego w dzielnicach Brooklynu, w których pojawiły się przypadki zachorowań na odrę. Zarządził też obowiązkowe szczepienia mieszkańców tych rejonów.

Zdjęcie Dziecko chorujące na Odrę; zdj. ilustracyjne /Lowell Georgia /East News

To największa liczba zachorowań na odrę w Nowym Jorku od 1991 roku - poinformował burmistrz we wtorek na konferencji prasowej. Jak wskazał, od października potwierdzono 285 zachorowań na odrę. Większość przypadków odnotowano wśród przedstawicieli ortodoksyjnej wspólnoty żydowskiej w dzielnicy Williamsburg na Brooklynie. USA Today podaje, że większość chorych to osoby poniżej 18. roku życia.

Od początku roku - jak pisze Reuters - w 19 stanach potwierdzono 465 przypadków tej choroby.

Pracownicy nowojorskich służb medycznych mają sprawdzać, czy osoby, które miały kontakt z chorymi, były szczepione. Niezaszczepieni, którzy zamieszkują wyznaczone części Brooklynu, będą zobowiązani do zaszczepienia się na odrę, świnkę i różyczkę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób - powiedział de Blasio.

Osoby, które się nie zaszczepią, mogą zostać ukarane grzywną sięgającą 1 tys. dol.