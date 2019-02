Niesłusznie skazany za morderstwo, którego nie popełnił, 71-letni Craig Coley otrzyma 21 milionów dolarów odszkodowania za 38 lat spędzonych w więzieniu - informuje BBC.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

71-letni Craig Coley, weteran wojny w Wietnamie, został skazany w 1978 r. za zamordowanie swojej byłej 24-letniej partnerki i jej 4-letniego syna, ale konsekwentnie utrzymywał, że jest niewinny.

Ofiary zostały uduszone, a kobieta przed śmiercią także zgwałcona.



W listopadzie 2017 r. został wypuszczony z więzienia, po tym jak ponowne przeanalizowanie dowodów i wyniki badań DNA oczyściły go z zarzutów.



Odszkodowanie zostanie wypłacone przez miasto Simi Valley w ramach ugody pozasądowej.



"Chociaż żadna kwota nie może wynagrodzić tego, co przytrafiło się panu Coley'owi, rozstrzygnięcie jest słuszne dla niego i dla naszej społeczności" - powiedział, cytowany przez BBC, przedstawiciel miasta Eric Levitt.



"Godność, z jaką Coley zniósł tak długie i niesprawiedliwe uwięzienie była nadzwyczajna" - napisał gubernator Jerry Brown, który ułaskawił 71-latka.



Do dzisiaj nie ustalono, kto rzeczywiście zabił 24-letnią kobietę i jej syna.