W mieście Katy w stanie Teksas niezadowolony z fryzury swego syna mężczyzna postrzelił fryzjera - poinformowały w niedzielę amerykańskie media. Ofiara została przewieziona do szpitala, sprawca zbiegł i jest poszukiwany przez policję.

Media przedstawiają następującą sekwencję zdarzeń w mieście Katy w pobliżu Houston: 13-letni chłopiec wrócił po wizycie u fryzjera do domu, ojciec, któremu najwyraźniej nie przypadała do gustu nowa fryzura syna, poszedł z nim do zakładu fryzjerskiego. Fryzjer poprawił fryzurę za darmo.

Jednak przed zakładem doszło między nimi do kłótni, podczas której ojciec trzykrotnie strzelił do fryzjera, a następnie zbiegł z miejsca przestępstwa. Detektyw Wallace Wyatt z lokalnej policji potwierdził, że "kłótnia dotyczyła fryzury syna podejrzanego".

"To jedna z najgorszych historii o jakich słyszałem" - przyznał detektyw Wallace Wyatt i dodał, że "chłopiec był świadkiem tego, co zrobił jego ojciec".

Policja poinformowała, że rannego fryzjera przewieziono do szpitala. Jest w stabilnym stanie i prawdopodobnie jego życie nie jest zagrożone.